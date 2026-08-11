Así le va a ir a Boca contra Recoleta por la Copa Sudamericana según la Inteligencia Artificial

El primer foco de inquietud se centra en la presencia del colegiado chileno Piero Maza Gómez. Conocido por un estilo de conducción riguroso, de silbato ágil y baja tolerancia al juego brusco, la IA advierte que el equipo argentino deberá encarar el partido con extrema disciplina mental.

En un cruce de eliminación directa, el criterio estricto del árbitro trasandino para amonestar y sancionar faltas leves representa un riesgo latente ante el juego físico y acalorado que suele proponer la Copa Sudamericana.

Por otro lado, la segunda preocupación reside en las dimensiones del terreno de juego del Tomás Adolfo Ducó. Si bien Boca llega con el respaldo de haberle ganado a Estudiantes y de haber empatado en cancha de Huracán, la simulación señala que los espacios abiertos favorecen el repliegue y las transiciones rápidas del conjunto paraguayo, lo que obligará al Xeneize a estar impecable en los retrocesos para no quedar desprotegido cada vez que intente volcarse masivamente al ataque.

Boca viene de eliminar a O'Higgins en los 16avos de final del certamen internacional.

Victoria agónica de Boca: la simulación del partido

De acuerdo con el desarrollo lúdico planteado por la Inteligencia Artificial, el choque en el Tomás Adolfo Ducó no estará exento de sufrimiento. La simulación vaticinó una victoria de Boca por 2 a 1, construida a partir de una primera mitad dominada por el Xeneize y un complemento cargado de tensión.

El encargado de romper el cero en Parque Patricios será Miguel Merentiel a los 28 minutos, tras recibir un pase entre líneas y definir rasante al palo derecho del arquero paraguayo.

Sin embargo, Recoleta volverá a demostrar por qué fue la gran sorpresa del grupo D (que lideró superando a Santos y eliminando a San Lorenzo): a los 62', Kevin Parzajuk conectará de cabeza un centro venenoso tras un tiro libre para marcar el 1-1 e instalar la incertidumbre.

La clave del partido llegará a los 76 minutos con la expulsión por doble amarilla del defensor visitante Lucas Monzón, sancionada firmemente por el árbitro chileno Piero Maza. Con un hombre de más, el equipo del Vasco Arruabarrena acorralará a su rival hasta que, a los 84', Santiago Ascacíbar capturará un rebote fuera del área para clavar la pelota en el ángulo y sellar el triunfo definitivo.

De esta manera, según la Inteligencia Artificial y de una manera lúdica y no informativa, Boca iría a Paraguay con una pequeña ventaja que tendrá que aprovechar para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.