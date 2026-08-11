Las Gigantes, con Victoria Gauna, otra vez en lo más alto del básquetbol femenino sudamericano

El nuevo título también prolonga una racha de gran protagonismo continental ya que desde 2018 disputó las últimas 4 finales sudamericanas.

En la fase de grupos las dirigidas por Gregorio Martínez batieron a Uruguay 64-45), Colombia (66-42) y Paraguay (81-48) asegurando el pase a las semifinales (venció a Brasil 72-66) y una de las 4 plazas para la AmeriCup de El Salvador 2027.

El plantel campeón de Argentina

Piri, Dalma | Ferro Carril Oeste

Fernández, Julia | Ferro Carril Oeste

Raviolo, Laila | Independiente Neuquén

Cabrera, Diana | Celta (España)

Mungo, Julieta | Araski AES (España)

Burani, Agostina | Obras Sanitarias

Gretter, Melisa | CAB Estepona (España)

López, Paula | Detriot Mercy Women's Basketball (Estados Unidos)

Lombardero, Sofía | Vélez Sarsfield

Chagas, Florencia | Tindastoll (Islandia)

Gauna, Victoria | FNB Ardoi (España)

Castro, Sol | San Francisco Women's Basketball (Estados Unidos)

Preclasificatorio olímpico, el próximo objetivo

Con 4 cambios en el plantel (Gauna no estará) la selección femenina viajará a México para el Preclasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que se jugará del 17 al 23 de agosto en Guadalajara.

Argentina integrará el Grupo A junto a Brasil, Sudán del Sur y Nueva Zelanda yen la otra zona estarán Canadá, Senegal, Filipinas y México.

Los dos mejores de la zona accederán a las semifinales y solo el campeón obtendrá la clasificación directa al Preolímpico de febrero de 2028.