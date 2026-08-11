Las Gigantes, con Victoria Gauna, otra vez en lo más alto del básquetbol femenino sudamericano

La selección argentina femenina de básquetbol, con la mendocina Victoria Gauna, se coronó en el Sudamericano disputado en Zárate en el que además se clasificó a la AmeriCup 2027.
La selección argentina femenina de básquetbol, con la mendocina Victoria Gauna, se coronó en el Sudamericano y se clasificó a la Americup 2027.
La selección argentina femenina de básquetbol, con la mendocina Victoria Gauna, se coronó en el Sudamericano disputado en Zárate en el que además se clasificó a la AmeriCup 2027.
En la final el conjunto nacional derrotó a Venezuela por 53 a 44 y se consagró campeón invicto con una notable actuación de Melisa Gretter con 17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.
Ante su público el conjunto nacional volvió a quedarse con el título tal como ocurrió en Santiago de Chile 2024 y antes solo lo había conseguido en Buenos Aires 1948 y Tunja 2018.
El nuevo título también prolonga una racha de gran protagonismo continental ya que desde 2018 disputó las últimas 4 finales sudamericanas.
En la fase de grupos las dirigidas por Gregorio Martínez batieron a Uruguay 64-45), Colombia (66-42) y Paraguay (81-48) asegurando el pase a las semifinales (venció a Brasil 72-66) y una de las 4 plazas para la AmeriCup de El Salvador 2027.
Con 4 cambios en el plantel (Gauna no estará) la selección femenina viajará a México para el Preclasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que se jugará del 17 al 23 de agosto en Guadalajara.
Argentina integrará el Grupo A junto a Brasil, Sudán del Sur y Nueva Zelanda yen la otra zona estarán Canadá, Senegal, Filipinas y México.
Los dos mejores de la zona accederán a las semifinales y solo el campeón obtendrá la clasificación directa al Preolímpico de febrero de 2028.