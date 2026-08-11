De Mendoza al Maracaná: la pasión por Independiente Rivadavia no conoce fronteras

Unos minutos más tarde los que llegaron y salieron al campo de juego, concentrados y vestidos de traje azul y boina fueron los integrantes del plantel que dirige Alfredo Jesús Berti.

La previa azul en Copacabana

Independiente Rivadavia llevó unos 2.000 hinchas a Río de Janeiro. Foto: Nicolás Ríos/UNO

La jornada lluviosa no fue obstáculo para que los fanáticos de la Lepra cumplan con el ritual de invadir la playa de Copacabana para hacer la previa antes de trasladarse al mítico Maracaná para presenciar el encuentro.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

Los Caudillos del Parque llegaron por segunda vez en 4 meses a las míticas playas brasileñas empujados por la ilusión que generó la gran campaña del equipo dirigido por Alfredo Berti, invicto en su primera experiencia continental.

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Camisetas, gorros y banderas azules circularon por las calles cariocas para reunirse desde temprano en el Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, punto de encuentro desde donde salieron escoltados por la policía, rumbo al estadio.

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Para los hinchas de Independiente Rivadavia, este encuentro representa mucho más que un partido de ida de octavos de final. Es ser testigos, y en cierta forma protagonistas, de una nueva página en la historia del club, jugando por el máximo torneo continental en uno de los estadios más importantes del mundo y ante un ex campeón como el Fluminense.

Por un nuevo Maracanazo

Los cientos de mendocinos que recorrieron más de 3.300 km. para llegar a Río de Janeiro llegaron ilusionados en que la Lepra pueda repetir la hazaña del último 15 de abril cuando ganó 2 a 1 en el Maracaná, ante el Flu, con goles de Fabrizio Sartori y del paraguayo Álex Arce.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

Tras el empate 1 a 1 en el Malvinas por la fase de grupos, la historia (y la fortuma del sorteo) volvió a poner a ambos equipos frente a frente, pero con mucho más en juego: un lugar entre los 8 mejores de América.

Zubeldía, en la cuerda floja

El futuro de Luis Zubeldía como director técnico del Fluminense está en duda antes de afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada.

Los medios locales indican que directiva tricolor ya analiza internamente posibles sustitutos después de la eliminación en la Copa de Brasil, y de una racha de 6 partidos seguidos sin ganar.

Las familias, siempre presentes

Familiares de muchos de los jugadores de Independiente Rivadavia viajaron a Río de Janeiro para acompañarlos en un encuentro trascendental.

La esposa del Pipa Elordi y con la esposa e hijo de Álex Arce.

Ellos y los hinchas que llegaron en el chárter con el plantel se reunieron pasado el mediodía en el hotel Windsor de Barra de Tijuca para partir juntos rumbo al Maracaná.