YouTube tiene la cinta argentina más viral de la historia y es gratis

YouTube: de qué trata la película Fantasma de Buenos Aires

Fantasma de Buenos Aires es una historia fantástica con toques de comedia sobre la relación entre un joven de hoy y el fantasma de un malevo asesinado en 1920. Una noche, tres amigos, para divertirse, hacen el “juego de la copa”.

Para su sorpresa, la sesión de espiritismo funciona, y un fantasma pasa a habitar la casa, manifestándose como una sombra que canta tango.

Sólo uno de los muchachos, marcado por la muerte de su madre cuando era niño, se interesará en este fenómeno. Hace todo lo posible para volver a contactarse con el espíritu, y lo logra, haciendo un pacto con él: el fantasma le contará todo lo que hay después de la muerte y el muchacho lo dejará vivir un día entero dentro de su cuerpo.

Así, este fantasma tanguero recorre el moderno Buenos Aires, chocándose constantemente con cosas que no comprende.

En este camino en el que hay situaciones disparatadas, emotivas y riesgosas, de a poco nace una amistad entre ellos.

El joven ayudará al fantasma a esclarecer los motivos de su muerte y el fantasma ayudará al joven a pelear por la chica que quiere.

Una historia con suspenso, ironía, emoción y reflexión sobre los cambios que trajeron los años.

YouTube: reparto de la película Fantasma de Buenos Aires

Stanislao Silveyra

Francisco Suárez

Iván Espeche

Juan Diego West

Román Tanoni

Tráiler de la película Fantasma de Buenos Aires