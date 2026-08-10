YouTube tiene la película argentina más viral de la historia y la podés mirar gratuitamente. Una opera prima con excelentes críticas, se trata de Fantasma de Buenos Aires.
YouTube tiene la cinta argentina más viral de la historia y es gratis
YouTube tiene la película argentina más viral de la historia y la podés mirar gratuitamente. Una opera prima con excelentes críticas
En la Buenos Aires actual, tres amigos juegan al juego de la copa por aburrimiento y, sin proponérselo, convocan a Canaveri, un malevo asesinado a traición en 1920.
El espíritu se instala en la casa como una sombra que canta tango. Tomás, marcado por la muerte de su madre, es el único que busca contactarlo y sella un pacto: Canaveri le revelará qué hay tras la muerte a cambio de habitar su cuerpo un día entero y recorrer una ciudad que ya no reconoce.
YouTube: de qué trata la película Fantasma de Buenos Aires
Fantasma de Buenos Aires es una historia fantástica con toques de comedia sobre la relación entre un joven de hoy y el fantasma de un malevo asesinado en 1920. Una noche, tres amigos, para divertirse, hacen el “juego de la copa”.
Para su sorpresa, la sesión de espiritismo funciona, y un fantasma pasa a habitar la casa, manifestándose como una sombra que canta tango.
Sólo uno de los muchachos, marcado por la muerte de su madre cuando era niño, se interesará en este fenómeno. Hace todo lo posible para volver a contactarse con el espíritu, y lo logra, haciendo un pacto con él: el fantasma le contará todo lo que hay después de la muerte y el muchacho lo dejará vivir un día entero dentro de su cuerpo.
Así, este fantasma tanguero recorre el moderno Buenos Aires, chocándose constantemente con cosas que no comprende.
En este camino en el que hay situaciones disparatadas, emotivas y riesgosas, de a poco nace una amistad entre ellos.
El joven ayudará al fantasma a esclarecer los motivos de su muerte y el fantasma ayudará al joven a pelear por la chica que quiere.
Una historia con suspenso, ironía, emoción y reflexión sobre los cambios que trajeron los años.
YouTube: reparto de la película Fantasma de Buenos Aires
- Stanislao Silveyra
- Francisco Suárez
- Iván Espeche
- Juan Diego West
- Román Tanoni
Tráiler de la película Fantasma de Buenos Aires
En pocas palabras
- Fantasma de Buenos Aires: la película argentina más viral de la historia está disponible gratis en YouTube.
- Trama: un joven pacta con el espíritu de un malevo asesinado en 1920 para descubrir secretos del más allá.
- Disponibilidad: la opera prima, aclamada por la crítica, se puede ver de forma gratuita en la plataforma de videos.