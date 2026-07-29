YouTube tiene la película argentina que te hará reír como Esperando la Carroza y es gratis

“¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hijo! ¡Le inflaron el bombo!”, grita Luis Brandoni desde la puerta y la ventana de su casa, a pesar de los esfuerzos de su “esposa” Norma Aleandro. Fue apenas se enteró de que su “hija”, interpretada por Andrea Del Boca, está embarazada.

Son frases que quedaron para siempre en el recuerdo del público de la recordada película Cien veces no debo de Alejandro Doria, el mismo director de Esperando la Carroza.

El filme, grotesco y cómico, contaba la historia de la pareja formada por Julio y Carmen Siri. Aunque ellos entiendo que criaron muy bien a su consentida hija Lydia, cuando van a festejar su cumpleaños número 18, se enteran a través del estudio que llega en un sobre del resultado de su test de embarazo: positivo.

YouTube: de qué trata la película Cien veces no debo

Lydia (Andrea Del Boca), hija única de una pareja de clase media, queda embarazada. Al contárselo a sus padres, se desatará un desfile de gritos y reacciones sorpresivas.

Ellos quieren saber quién es el padre de la criatura, pero los candidatos son varios.

YouTube: reparto de la película Cien veces no debo

Norma Aleandro

Luis Brandoni

Andrea Del Boca

Federico Luppi

Darío Grandinetti

Verónica Lllinás

Tráiler de la película Cien veces no debo