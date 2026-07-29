YouTube tiene la desopilante y divertida comedia negra argentina que te hará reír al mismo nivel que la recordada y exitosa Esperando la Carroza y es gratis, se trata de Cien veces no debo.
YouTube tiene la película argentina que te hará reír como Esperando la Carroza y es gratis
YouTube tiene la desopilante y divertida comedia negra argentina que te hará reír al mismo nivel que la recordada y exitosa Esperando la Carroza y es gratis
Lydia es la hija única de un matrimonio de clase media que lleva una vida ordenada y sin mayores sobresaltos. Cuando les anuncia que está embarazada, la casa familiar estalla en gritos, reproches y reacciones inesperadas.
Sus padres exigen saber quién es el padre de la criatura, pero los candidatos posibles son varios y ninguno encaja del todo con lo que ellos imaginaban para el futuro de su hija.
“¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hijo! ¡Le inflaron el bombo!”, grita Luis Brandoni desde la puerta y la ventana de su casa, a pesar de los esfuerzos de su “esposa” Norma Aleandro. Fue apenas se enteró de que su “hija”, interpretada por Andrea Del Boca, está embarazada.
Son frases que quedaron para siempre en el recuerdo del público de la recordada película Cien veces no debo de Alejandro Doria, el mismo director de Esperando la Carroza.
El filme, grotesco y cómico, contaba la historia de la pareja formada por Julio y Carmen Siri. Aunque ellos entiendo que criaron muy bien a su consentida hija Lydia, cuando van a festejar su cumpleaños número 18, se enteran a través del estudio que llega en un sobre del resultado de su test de embarazo: positivo.
YouTube: de qué trata la película Cien veces no debo
Lydia (Andrea Del Boca), hija única de una pareja de clase media, queda embarazada. Al contárselo a sus padres, se desatará un desfile de gritos y reacciones sorpresivas.
Ellos quieren saber quién es el padre de la criatura, pero los candidatos son varios.
YouTube: reparto de la película Cien veces no debo
- Norma Aleandro
- Luis Brandoni
- Andrea Del Boca
- Federico Luppi
- Darío Grandinetti
- Verónica Lllinás
Tráiler de la película Cien veces no debo
En pocas palabras
- YouTube: ofrece la comedia argentina "Cien veces no debo" de forma gratuita, similar a "Esperando la Carroza".
- Trama: narra la reacción de una pareja ante el embarazo de su hija Lydia y la búsqueda del padre.