Gastón Edul se enfrenta a su némesis de El Chiringuito en La Velada del Año 2026

Hubo palabras fuertes cruzadas, miradas desafiantes, sumado a un encontronazo físico. Todo el episodio cobró viralidad inmediata en distintas plataformas digitales, generando miles de reacciones por parte de los aficionados al boxeo aficionado.

Las acciones comenzarán a las catorce horas del sábado en el imponente estadio de La Cartuja ubicado en Sevilla. Toda la transmisión oficial se realizará de manera gratuita mediante los canales oficiales pertenecientes a Ibai Llanos, incluyendo Twitch, TikTok como también YouTube.

Otros cruces destacados

El calendario ofrece múltiples atractivos adicionales al choque periodístico. Quienes sintonicen la cartelera disfrutarán de combates femeninos intensos como La Parce frente a Fabiana Sevillano, Clersss contra Natalia MX o Marta Díaz ante Tatiana Käer. Además, figuran en la lista nombres rutilantes del ecosistema digital, incluyendo a Viruzz contra Gero Arias, Alondrissa frente a Angie Velasco, Lit Killah midiéndose con Kidd Keo, Samy Rivers contra Roro, sumado a Plex ante Fernanfloo. Finalmente, IlloJuan chocará con TheGrefg para cerrar la noche estelar.

Los espectáculos musicales formarán parte integral de la experiencia general entre cada bloque pugilístico. Artistas reconocidos subirán al escenario para mantener al público eufórico mientras los luchadores preparan su entrada triunfal. Millones de pantallas encendidas aguardan con ansias otra jornada histórica para la comunidad hispanohablante. Todo apunta a romper nuevos récords de audiencia global.