El periodista argentino Gastón Edul subirá al cuadrilátero esta noche, para enfrentar al español Edu Aguirre en una nueva edición de La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. La contienda ocurrirá la noche de este sábado en el reconocido estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla.
Gastón Edul se enfrenta a su némesis de El Chiringuito en La Velada del Año 2026
El periodista argentino Gastón Edul se subirá al ring contra el español Edu Aguirre en un cruce muy esperado
Será el estreno absoluto para los dos profesionales deportivos dentro de una disciplina amateur que paraliza a millones de personas. El cronista de TyC Sports cruzará golpes contra un rostro muy habitual del programa El Chiringuito. Aguirre mantiene una amistad conocida con Cristiano Ronaldo, sumando condimentos extra a una rivalidad deportiva que promete dejar chispas sobre la lona.
Un careo tenso para Gastón Edul
La temperatura subió progresivamente durante los últimos meses a medida que los entrenamientos tomaban intensidad. Los intercambios virtuales calentaron la previa hasta llegar al pesaje oficial, donde los contendientes quedaron frente a frente.
Hubo palabras fuertes cruzadas, miradas desafiantes, sumado a un encontronazo físico. Todo el episodio cobró viralidad inmediata en distintas plataformas digitales, generando miles de reacciones por parte de los aficionados al boxeo aficionado.
Las acciones comenzarán a las catorce horas del sábado en el imponente estadio de La Cartuja ubicado en Sevilla. Toda la transmisión oficial se realizará de manera gratuita mediante los canales oficiales pertenecientes a Ibai Llanos, incluyendo Twitch, TikTok como también YouTube.
Otros cruces destacados
El calendario ofrece múltiples atractivos adicionales al choque periodístico. Quienes sintonicen la cartelera disfrutarán de combates femeninos intensos como La Parce frente a Fabiana Sevillano, Clersss contra Natalia MX o Marta Díaz ante Tatiana Käer. Además, figuran en la lista nombres rutilantes del ecosistema digital, incluyendo a Viruzz contra Gero Arias, Alondrissa frente a Angie Velasco, Lit Killah midiéndose con Kidd Keo, Samy Rivers contra Roro, sumado a Plex ante Fernanfloo. Finalmente, IlloJuan chocará con TheGrefg para cerrar la noche estelar.
Los espectáculos musicales formarán parte integral de la experiencia general entre cada bloque pugilístico. Artistas reconocidos subirán al escenario para mantener al público eufórico mientras los luchadores preparan su entrada triunfal. Millones de pantallas encendidas aguardan con ansias otra jornada histórica para la comunidad hispanohablante. Todo apunta a romper nuevos récords de audiencia global.