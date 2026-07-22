YouTube tiene muchas y grandes películas que el público puede disfrutarlas de manera gratuita como esta excelente historia donde Leonardo Sbaraglia se destaca, se trata de No te olvides de mí.
YouTube tiene la sentimental película argentina con Leonardo Sbaraglia y es gratis
YouTube tiene muchas y grandes películas que el público puede disfrutarlas de manera gratuita como esta excelente historia donde Leonardo Sbaraglia se destaca
La trama de la película No te olvides de mí comienza en la provincia de Buenos Aires, verano años ‘30. Mateo, ex convicto anarquista, recorre la llanura pampeana con un furgón viejo cargado de gallinas robadas y la ilusión de reencontrar a su gallo El Rey, para llevarlo al triunfo en una riña.
Un encuentro casual, lo pone frente a Aurelia y Carmelo, dos hermanos en busca de su padre.
Sin un rumbo fijo que lo ate a un destino cierto, Mateo decide acompañarlos hacia el Sur.
Se trata siempre de un film cuyo argumento se desarrolla a lo largo de un viaje durante el cual los personajes comienzan siendo de una manera y en el final terminan cambiando, porque en el transcurso han descubierto o les ha pasado algo que les permite ver las cosas de otro modo.
En este caso, el que vive esa vicisitud es Mateo Popolano, un inmigrante italiano que al comenzar la película ha salido de la cárcel con un permiso de residencia provisional.
Y lo que narra el film en un comienzo es el viaje que hace Mateo por el sur de la provincia de Buenos Aires para recuperar algunas de las cosas que perdió mientras estuvo detenido, en especial un gallo de riña que lo acompañaba todo el tiempo mientras estaba en libertad.
Prime Video: de qué trata la película No te olvides de mí
Provincia de Buenos Aires, verano años 30. Mateo, exconvicto anarquista, recorre la llanura pampeana con un furgón viejo cargado de gallinas robadas y la ilusión de reencontrar a su gallo, El Rey, para llevarlo al triunfo en una riña.
Un encuentro casual, lo pone frente a Aurelia y Carmelo, dos hermanos en busca de su padre. Sin rumbo fijo que lo ate a un destino cierto, Mateo decide acompañarlos hacia el Sur.
Prime Video: reparto de la película No te olvides de mí
- Leonardo Sbaraglia
- Cumelen Sanz
- Santiago Saranite
Tráiler de la película No te olvides de mí
En pocas palabras
- Película en YouTube: Disponible de forma gratuita en la plataforma la aclamada cinta argentina "No te olvides de mí".
- Trama: Narra el viaje de Mateo, un exconvicto anarquista, en busca de su gallo de riña y un reencuentro familiar.