YouTube tiene gratis esta comedia negra argentina que te hará reír a carcajadas

Aprovechar la muerte en plena cena navideña de Rodo, el tío rico de la familia, para ocultar el cuerpo, fingir un secuestro, y pedirle el dinero del rescate a su esposa, la única vía que encuentra el clan para salir de una cotidianeidad oprimida por las deudas.

YouTube: de qué trata la película El cuento del tío

Durante la cena de Navidad, Rodo, el tío millonario de la familia, muere accidentalmente. Sus parientes, en franca decadencia económica, especulan con su fastuosa herencia, pero todo cambia cuando a las 12 en punto suena el timbre de la casa y una mujer se presenta como la esposa del muerto.

Mario, el jefe de la familia, desesperado ante la posibilidad de perderlo todo, esconde el cuerpo y obliga a los demás a simular el secuestro del tío. De esta manera, la herencia volvería en forma de pago por el rescate.

El bolso de dinero aparece en escena y el plan parece infalible, pero entra en crisis cuando todos quieren llevarse su parte.

YouTube: reparto de la película El cuento del tío

Luis Ziembrowski

Alejandra Flechner

Mónica Villa

Martín Slipak

Silvia Pérez

Jorge D’Elía

Tráiler de la película El cuento del tío