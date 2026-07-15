YouTube tiene muchas y muy buenas películas argentinas y las podés disfrutar gratis, como esta excelente y devertida comedia negra, se trata de El cuento del tío.
YouTube tiene gratis esta comedia negra argentina que te hará reír a carcajadas
YouTube tiene muchas y muy buenas películas argentinas y las podés disfrutar gratis, como esta excelente y devertida comedia negra
La comedia que transcurre durante la cena de Navidad, en la que el tío millonario fallece accidentalmente.
El cuento del tío es una película que va hacia adelante y que en sus 72 minutos no pierde el tiempo en presentaciones. Por el contrario, las figuras que comandan la historia se describen por sus acciones, en su gran mayoría repudiables, que giran en torno a un plan que consideran infalible.
Aprovechar la muerte en plena cena navideña de Rodo, el tío rico de la familia, para ocultar el cuerpo, fingir un secuestro, y pedirle el dinero del rescate a su esposa, la única vía que encuentra el clan para salir de una cotidianeidad oprimida por las deudas.
YouTube: de qué trata la película El cuento del tío
Durante la cena de Navidad, Rodo, el tío millonario de la familia, muere accidentalmente. Sus parientes, en franca decadencia económica, especulan con su fastuosa herencia, pero todo cambia cuando a las 12 en punto suena el timbre de la casa y una mujer se presenta como la esposa del muerto.
Mario, el jefe de la familia, desesperado ante la posibilidad de perderlo todo, esconde el cuerpo y obliga a los demás a simular el secuestro del tío. De esta manera, la herencia volvería en forma de pago por el rescate.
El bolso de dinero aparece en escena y el plan parece infalible, pero entra en crisis cuando todos quieren llevarse su parte.
YouTube: reparto de la película El cuento del tío
- Luis Ziembrowski
- Alejandra Flechner
- Mónica Villa
- Martín Slipak
- Silvia Pérez
- Jorge D’Elía
Tráiler de la película El cuento del tío
En pocas palabras
- YouTube: Ofrece acceso gratuito a películas argentinas, destacando la comedia negra "El cuento del tío".
- Trama: Un plan familiar para simular el secuestro de un tío recién fallecido y obtener su herencia, que se complica al aparecer la viuda.
- Reparto: La película cuenta con actuaciones de Luis Ziembrowski, Alejandra Flechner, Mónica Villa, entre otros.