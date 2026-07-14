Tenía un problema tremendo con las moscas, y lo solucionó con la trampa más simple

Tácticas caseras

Para proteger a su rebaño, el dueño buscó alternativas libres de químicos. Su meta principal consistía en cuidar la calidad de la tierra. El cuidador detalló que sustancias como la ivermectina matan la microvida de los animales. Dichos venenos pasan luego hacia el suelo por medio del estiércol.

Los primeros intentos por mejorar el panorama incluyeron mover a las vacas de lugar todos los días. Sumó gallinas para que comieran las larvas depositadas en la tierra. También probó productos vendidos en tiendas. Las herramientas resultaron muy caras, tenían olor feo o mataban abejas.

Una solución efectiva para las moscas

Luego de leer foros del sector, armó una táctica manual muy económica. Envolvió grandes rollos de papel con pegamento alrededor de unos tachos de basura. Ubicó los recipientes cerca de los bebederos de agua. Movió los barriles junto con el ganado durante las rutinas de alimentación.

La cantidad de moscas bajó muchísimo tras dos semanas de trabajo constante. El sistema logró capturar miles de ejemplares diarios sin dañar a las abejas. "Mi teoría es que el trampeo agresivo eliminó completamente mi problema", relató el productor.