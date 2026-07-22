A lo largo de los años, las políticas orientadas al cuidado del ambiente y a la lucha contra el cambio climático han cobrado cada vez más fuerza. Sin embargo, aunque muchas de estas iniciativas buscan proteger los océanos, no todas han dado los resultados esperados.
Lanzaron dos millones de neumáticos al océano con buenas intenciones, pero 76 años después aún lidian con las consecuencias
Un ambicioso proyecto de 1970 para crear arrecifes artificiales con dos millones de neumáticos en el océano terminó convirtiéndose en un desastre ambiental
Uno de los ejemplos más emblemáticos ocurrió en medio del océano. Se trata de una política implementada en la década de 1970 que, pese a haber sido concebida como una solución ambiental, terminó convirtiéndose en un problema con el que las autoridades aún lidian en 2026.
Hundieron dos millones de neumáticos en medio del océano para formar un arrecife artificial
Este histórico error ecológico se conoce como el Arrecife Osborne, un proyecto desarrollado hace más de 50 años en el que se arrojaron cerca de dos millones de neumáticos frente a la costa de Fort Lauderdale, en Florida, con el objetivo de crear un gran arrecife artificial en medio del océano.
La iniciativa fue impulsada por la empresa Broward Artificial Reef Inc., que propuso utilizar los neumáticos para ampliar un arrecife de hormigón ya existente. Sus promotores sostenían que los corales colonizarían la superficie de caucho y que, con el tiempo, se formaría un nuevo hábitat en medio del mar. Convencido por esta idea, el gobierno de Estados Unidos decidió respaldar el proyecto.
Lo que salió mal en este experimento en medio del océano
Para construir el arrecife, los cerca de dos millones de neumáticos fueron agrupados en bloques de tres o cuatro unidades. Cada conjunto se aseguró con bandas de nailon y clips de acero galvanizado. Sin embargo, las llantas no fueron rellenadas con hormigón, por lo que permanecieron llenas de aire y agua, lo que las hacía relativamente ligeras bajo el mar.
El problema apareció pocos años después. El agua salada corroyó por completo los clips de acero, mientras que el movimiento constante de las olas del mar desgastó y terminó cortando las bandas de nailon al rozar contra el caucho. Como consecuencia, la estructura se desintegró y millones de neumáticos quedaron dispersos por el fondo del océano, dañando los arrecifes naturales y afectando a numerosas especies.
En 2026, más de cinco décadas después del inicio del proyecto, el problema sigue sin resolverse. Según estimaciones de la organización 4ocean, todavía permanecen más de 500.000 neumáticos en el fondo marino. Para acelerar las tareas de limpieza, los equipos de restauración ecológica incorporan drones submarinos y sistemas de mapeo aéreo, tecnologías que permiten localizar con mayor precisión las llantas dispersas dentro de los planes coordinados por el Departamento de Protección Ambiental de Florida (DEP).