“Me encanta Mendoza ”. La frase es del empresario tecnológico argentino Martín Varsavsky, el multimillonario que lidera el proyecto Wamani que levanta junto a otros magnates en San Carlos. En diálogo con Diario UNO, confirmó que su desembarco en la provincia incluye también inversiones de lujo en Tunuyán.
"Me encanta Mendoza": el magnate con un refugio para la Tercera Guerra Mundial y villa de lujo en Valle de Uco
Varsavsky habló en exclusiva sobre sus 32.000 hectáreas en San Carlos y confirmó la compra de una villa de lujo extremo en Tunuyán. En enero pasó por Mendoza
Varsavsky saltó una vez más a la tapa de los diarios porque el prestigioso medio británico Financial Times destacó el búnker para el “fin del mundo” que está construyendo en 32.000 hectáreas del Valle de Uco; y donde pasó con su familia dos semanas este enero.
La expansión en San Carlos fue paso a paso. "Compramos un campo; luego el de al lado. Ahora tenemos unas 32 mil hectáreas", detalló Varsavsky en exclusiva. Lejos de conformarse, el empresario admitió que la inversión podría continuar: "Seguimos viendo otros campos, pero –por ahora- no firmamos nada más".
El interés de las grandes fortunas globales por Mendoza no se detiene. La provincia, que, por su ubicación geográfica, paisajes, productividad y recursos atrae a locales y a extranjeros, es la tercera con más hectáreas rurales extranjerizadas del país, solo después de Santa Cruz y Salta.
Una inversión entre amigos en San Carlos
El empresario tecnológico Martín Varsavsky es propietario del 50% de 32.000 hectáreas que comparte con otros cinco inversores globales en la precordillera sancarlina. Dos de los otros dueños son Alec Oxenford (argentino, actual embajador en Washington) y el mexicano-estadounidense Dan Lubetzky (fundador de los snacks Kind).
Mientras el mundo habla del megaproyecto de supervivencia que levanta en esas tierras, el propio Varsavsky confirmó a Diario UNO su fascinación por Mendoza, lo que lo llevó a invertir en dos experiencias que él mismo definió como “opuestas”: la inmensidad del remoto campo Wamani ubicado al sudoeste de Pareditas y la sofisticación de las villas de lujo en Tunuyán.
En la estancia Wamani, el grupo de inversores está construyendo una comunidad autosuficiente con domos geodésicos, paneles solares y hasta una pista de aterrizaje. Al Financial Times, Varsavsky dijo que en el futuro podría utilizarse ante un eventual colapso global.
Sin embargo, a Diario UNO le confesó que su vínculo con estas tierras va más allá: "Me encanta Mendoza, a mí y a mi familia".
De hecho, en enero de este año fue la última visita a San Carlos: “Estuvimos dos semanas sin salir del campo".
La contracara premium en Tunuyán
Pero el "modo supervivencia" no es la única faceta de la estadía del magnate en la provincia. A pocos kilómetros de la rusticidad de Wamani, también en el Valle de Uco, Varsavsky apostó por uno de los desarrollos inmobiliarios y vitivinícolas más exclusivos de Argentina.
"Compramos una villa Andes Cóndor", confirmó el empresario, haciendo referencia al resort exclusivo de 12 residencias de lujo ubicado en Tunuyán.
El condominio, fundado por el empresario estadounidense Michael Evans y el mendocino Pablo Giménez Riili, es famoso por permitir a sus inversores tener viñedos propios, producir vinos de alta gama con enólogos reconocidos y alojarse en villas privadas con vistas a la Cordillera de los Andes.
Para el multimillonario argentino- español, la dualidad de sus propiedades en Mendoza es el principal atractivo. "Nos encanta porque es como lo opuesto que Wamani", sintetizó.
Quién es Martín Varsavsky: de emigrar en su adolescencia a fundar gigantes tecnológicos
Nació en Buenos Aires en 1960, vivió en Estados Unidos y actualmente reside en Madrid, España. Martín Varsavsky es un reconocido emprendedor e inversor en serie con un patrimonio estimado por Forbes en 700 millones de dólares.
Su historia está marcada por el exilio. A los 16 años abandonó Argentina junto a su familia en plena dictadura militar. Se radicó en Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Nueva York y luego obtuvo una maestría y un MBA en la Universidad de Columbia.
Es conocido mundialmente por haber fundado empresas que revolucionaron los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología. En su historial destacan Viatel, Jazztel (un gigante de las telecomunicaciones en España) y Fon, la red global de WiFi compartido más grande del mundo.
En los últimos años, Varsavsky diversificó sus intereses hacia el rubro de la salud, fundando empresas como Prelude Fertility y Overture Life. Actualmente reside en Madrid, aunque su perfil global como inversor y su afinidad por el clima de negocios en Argentina lo han vuelto a acercar fuertemente al país, con Mendoza como su refugio predilecto.
En pocas palabras
- Martín Varsavsky: el empresario reveló su fascinación por Mendoza y sus inversiones en San Carlos y Tunuyán.
- Proyecto Wamani: se destaca la construcción de una comunidad autosuficiente en 32.000 hectáreas del Valle de Uco.
- Inversión de lujo: confirmó la compra de una villa en un exclusivo resort en Tunuyán.