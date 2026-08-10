"Me encanta Mendoza": el magnate con un refugio para la Tercera Guerra Mundial y villa de lujo en Valle de Uco

Martín Varsavsky y su esposa Nina tienen una familia numerosa. En enero pasaron por Mendoza y en marzo recibieron al presidente Milei en Madrid. Foto: gentileza para Diario UNO.

El interés de las grandes fortunas globales por Mendoza no se detiene. La provincia, que, por su ubicación geográfica, paisajes, productividad y recursos atrae a locales y a extranjeros, es la tercera con más hectáreas rurales extranjerizadas del país, solo después de Santa Cruz y Salta.

Una inversión entre amigos en San Carlos

El empresario tecnológico Martín Varsavsky es propietario del 50% de 32.000 hectáreas que comparte con otros cinco inversores globales en la precordillera sancarlina. Dos de los otros dueños son Alec Oxenford (argentino, actual embajador en Washington) y el mexicano-estadounidense Dan Lubetzky (fundador de los snacks Kind).

Mientras el mundo habla del megaproyecto de supervivencia que levanta en esas tierras, el propio Varsavsky confirmó a Diario UNO su fascinación por Mendoza, lo que lo llevó a invertir en dos experiencias que él mismo definió como “opuestas”: la inmensidad del remoto campo Wamani ubicado al sudoeste de Pareditas y la sofisticación de las villas de lujo en Tunuyán.

Nina Wiegand, la esposa de Martín Varsavsky, en San Carlos, Mendoza. Foto: gentileza para Diario UNO.

En la estancia Wamani, el grupo de inversores está construyendo una comunidad autosuficiente con domos geodésicos, paneles solares y hasta una pista de aterrizaje. Al Financial Times, Varsavsky dijo que en el futuro podría utilizarse ante un eventual colapso global.

Sin embargo, a Diario UNO le confesó que su vínculo con estas tierras va más allá: "Me encanta Mendoza, a mí y a mi familia".

De hecho, en enero de este año fue la última visita a San Carlos: “Estuvimos dos semanas sin salir del campo".

La contracara premium en Tunuyán

Pero el "modo supervivencia" no es la única faceta de la estadía del magnate en la provincia. A pocos kilómetros de la rusticidad de Wamani, también en el Valle de Uco, Varsavsky apostó por uno de los desarrollos inmobiliarios y vitivinícolas más exclusivos de Argentina.

"Compramos una villa Andes Cóndor", confirmó el empresario, haciendo referencia al resort exclusivo de 12 residencias de lujo ubicado en Tunuyán.

El condominio, fundado por el empresario estadounidense Michael Evans y el mendocino Pablo Giménez Riili, es famoso por permitir a sus inversores tener viñedos propios, producir vinos de alta gama con enólogos reconocidos y alojarse en villas privadas con vistas a la Cordillera de los Andes.

Para el multimillonario argentino- español, la dualidad de sus propiedades en Mendoza es el principal atractivo. "Nos encanta porque es como lo opuesto que Wamani", sintetizó.

Quién es Martín Varsavsky: de emigrar en su adolescencia a fundar gigantes tecnológicos

Nació en Buenos Aires en 1960, vivió en Estados Unidos y actualmente reside en Madrid, España. Martín Varsavsky es un reconocido emprendedor e inversor en serie con un patrimonio estimado por Forbes en 700 millones de dólares.

Martín Varsavsky en su campo en San Carlos, Mendoza. Foto: gentileza para Diario UNO

Su historia está marcada por el exilio. A los 16 años abandonó Argentina junto a su familia en plena dictadura militar. Se radicó en Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Nueva York y luego obtuvo una maestría y un MBA en la Universidad de Columbia.

Es conocido mundialmente por haber fundado empresas que revolucionaron los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología. En su historial destacan Viatel, Jazztel (un gigante de las telecomunicaciones en España) y Fon, la red global de WiFi compartido más grande del mundo.

En los últimos años, Varsavsky diversificó sus intereses hacia el rubro de la salud, fundando empresas como Prelude Fertility y Overture Life. Actualmente reside en Madrid, aunque su perfil global como inversor y su afinidad por el clima de negocios en Argentina lo han vuelto a acercar fuertemente al país, con Mendoza como su refugio predilecto.