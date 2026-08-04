Solo dos provincias tienen más tierras rurales en manos de extranjeros que Mendoza

Una de cada dos hectáreas rurales de Mendoza en manos de extranjeros está en Malargüe. Foto: gentileza Alejandro Gamero

El Senado debate los cambios en la Ley de Tierras Rurales

El proyecto que el oficialismo busca tratar en el Senado este 6 de agosto tuvo un cambio clave en las últimas horas para conseguir el respaldo de sus aliados.

El último borrador eliminaba el tope del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros privados y concentraba las restricciones únicamente en los Estados extranjeros y en las empresas con participación estatal extranjera o controladas por gobiernos extranjeros, salvo autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

Este lunes, el mileísmo modificó nuevamente el texto y decidió mantener una limitación, aunque ampliando el porcentaje permitido. El nuevo borrador fija el límite en el 25% del territorio de cada provincia. Sobre esos cambios hablará este martes, desde las 16, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Las 5 provincias con más tierras rurales extranjerizadas

El ranking elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Registro Nacional de Tierras Rurales, confirma que Mendoza integra el podio de las provincias con mayor cantidad de hectáreas en manos de propietarios extranjeros.

Por delante aparecen Santa Cruz, con 1.905.083,75 hectáreas extranjerizadas, y Salta, con 1.766.895,82. Mendoza ocupa el tercer lugar con 1.344.090,13 hectáreas, seguida por San Juan (887.370,49) y Chubut (882.628,45).

Si se analiza el peso de esas tierras sobre la superficie rural de cada provincia, Mendoza registra un 9,06%, por debajo de Salta (11,40%) y San Juan (10,36%), pero por encima de Santa Cruz (8,11%) y Chubut (3,97%).

En el otro extremo del ranking aparecen Tucumán, Tierra del Fuego, Formosa, Jujuy y Córdoba, las provincias con menor cantidad de hectáreas rurales en manos de extranjeros.

En todo el país, los registros oficiales contabilizan 13.262.725,64 hectáreas rurales extranjerizadas, el equivalente al 4,97% de la superficie rural argentina.

Una de cada dos hectáreas rurales en manos de extranjeros está en Malargüe

De las 1.344.090,13 hectáreas rurales en manos de extranjeros que tiene Mendoza, 608.739,78 están en Malargüe. Es decir, casi una de cada dos hectáreas extranjerizadas de la provincia se ubica en el departamento más austral.

Allí, la superficie rural en manos de propietarios extranjeros representa el 14,74% del total departamental, un porcentaje que se acerca al límite del 15% previsto por la legislación vigente.

Muy por detrás aparecen General Alvear, con 170.578,81 hectáreas; San Rafael, con 120.816,24; Las Heras, con 110.796,60; Lavalle, con 99.115,98; La Paz, con 89.335,30; y San Carlos, con 82.508,30.

En conjunto, estos siete departamentos reúnen prácticamente toda la superficie rural extranjerizada de Mendoza. También concentran buena parte de las actividades productivas estratégicas de la provincia, como la minería, el petróleo, la ganadería, la vitivinicultura y el turismo.