Nación busca destrabar en el Senado cambios en la extranjerización de tierras

Las precisiones transmitidas desde la Casa Rosada buscan brindar certezas a los bloques parlamentarios dialoguistas que venían reclamando resguardos específicos. La propuesta aspira a otorgar previsibilidad jurídica a las transacciones de activos inmobiliarios productivos, asegurando la soberanía territorial y el desarrollo de emprendimientos agrarios e industriales en las provincias.

Las negociaciones políticas por la ley de tierras

El avance del dictamen oficial en el Congreso requirió un intenso trabajo de coordinación conducido por la mesa política del gobierno, la cual volvió a reunirse para trazar la estrategia legislativa general. Tras varios aplazamientos pedidos en las últimas semanas para consensuar el texto final, la bancada oficialista confía en reunir el cuórum necesario durante la sesión ordinaria prevista para este jueves.

Los retoques normativos que se discuten entre los legisladores de La Libertad Avanza y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, surgieron a partir de las objeciones planteadas por representantes de distintas provincias. Un grupo nutrido de senadores aliados exigió sostener topes que impidan una concentración ilimitada de la titularidad del suelo argentino en favor de capitales extranjeros.

Diego Santilli, anticipó que la iniciativa contempla fijar restricciones precisas a la compra de campos, reformulando así el marco normativo de la ley de tierras.

El articulado que llegará al recinto legislativo prevé esquemas de doble validación institucional para los inmuebles situados en áreas declaradas de frontera. En dichos supuestos, las transferencias de dominio requerirán el aval fundado de las autoridades provinciales correspondientes junto con la aprobación expresa de las áreas competentes del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde la conducción de las bancadas aliadas sostienen que las correcciones incorporadas al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada facilitan el acompañamiento de senadores que respondan a gobernadores del interior. Las consultas permanentes encabezadas por la Secretaría General de la Presidencia buscan tejer los consensos necesarios para garantizar una mayoría sustancial en el recinto legislativo.

Las reformas económicas y el futuro de la ley de tierras

En paralelo a las conversaciones parlamentarias de índole regulatoria, las autoridades nacionales defienden la reforma integral al remarcar que el contexto macroeconómico favorece el incremento paulatino de los niveles de actividad. Según los registros evaluados en la jefatura de Gabinete, las principales ramas del sector agropecuario e industrial exhiben indicadores positivos de recuperación continuada.

En ese sentido, Diego Santilli aseveró que catorce de los dieciséis sectores productivos más relevantes de la República Argentina muestran guarismos de reactivación firme en sus cadenas de valor. Según la visión del Ejecutivo, el ordenamiento del marco legal referido a los inmuebles rurales complementará las medidas de ordenamiento monetario con la meta de dinamizar el mercado interno.

La combinación de resguardos jurídicos, límites a la concentración territorial y fomento del crédito busca establecer parámetros de previsibilidad a largo plazo para los productores agropecuarios locales. Las fuentes oficiales destacaron que la aprobación definitiva del proyecto marcará un hito en la agenda parlamentaria para consolidar el desarrollo de la ley de tierras en las regiones productivas.

Con las negociaciones contrarreloj aún en marcha entre los referentes parlamentarios y los ministros involucrados, el Senado se encamina a definir si convalida la propuesta unificada del oficialismo. La atención de la provincia estará concentrada en el resultado del debate, donde se pondrá a prueba la solidez del acuerdo político alcanzado para sancionar la normativa definitiva.

Fuentes: A24.com, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.