Si estás buscando un primer o segundo empleo, entonces puede que te interesen las siguientes ofertas laborales que se encuentran activas en Mendoza durante el mes de agosto.
Se buscan empleados: diez ofertas laborales que se encuentran activas en agosto
Te mostramos diez ofertas laborales que se encuentran activas en Mendoza. Se trata de empresas que buscan cubrir diferentes cargos
LinkedIn es una de las redes más activas en cuanto a trabajo. Allí no solamente se muestran logros, sino que también se hacen búsquedas para puestos de trabajo, ya sea de parte de aquellos que buscan contratar como también de las personas que están interesadas en conseguir un empleo.
En ese sentido, son varias las búsquedas de empleados que residan en Mendoza, estas son algunas de las convocatorias de empleos que se encuentran activas en este momento.
Diez ofertas de trabajo activas en Mendoza
Estos son los puestos, empresas y requisitos que se exigen para responder las siguientes búsquedas laborales:
1. Telefonista
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Cargo: Telefonista.
Empresa: Hilton Mendoza.
Requisitos: Experiencia previa en puestos de telefonista o atención al cliente, preferentemente en hotelería. Excelente comunicación verbal y escrita. Actitud amable, proactiva y orientada al servicio. Manejo de herramientas informáticas y sistemas de gestión hotelera, deseable. Disponibilidad full time, incluyendo fines de semana y feriados. Nivel intermedio de inglés, deseable.
Dónde comunicarse: Enviar CV a [email protected] con el asunto "TELEFONISTA".
2. Agente Inmobiliario
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Cargo: Agente Inmobiliario.
Empresa: By Raíces.
Requisitos: Actitud comercial y orientación al cliente. Buena presencia y comunicación. Ganas de aprender y crecer. Trabajo en equipo.
Dónde comunicarse: Correo a [email protected] o por Teléfono/WhatsApp al 261 208-8110.
3. Secretaria / Administrativa Part-Time
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Cargo: Administrativa Part-Time / Secretaria.
Empresa: By Raíces.
Requisitos: Actitud comercial y orientación al cliente. Buena presencia y comunicación. Ganas de aprender y crecer. Trabajo en equipo.
Dónde comunicarse: Correo a [email protected] o por Teléfono/WhatsApp al 261 208-8110.
4. Ingeniero/a Agrónomo
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Cargo: Ingeniero/a Agrónomo - Responsable de Finca.
Empresa: Rubro vitivinícola (empresa confidencial, gestionado por un tercero).
Requisitos: Experiencia de 3 años planificando, ejecutando y liderando el ciclo anual vitivinícola. Conocimientos sólidos en riego. Perfil orientado a la eficiencia productiva. Cultura de Sustentabilidad y Medio Ambiente.
Dónde comunicarse: Enviar CV a [email protected] con el asunto "RF".
5. Promotoras
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Cargo: Promotoras.
Empresa: Red Mercosur.
Requisitos: Perfil comercial, dinámico y con excelente trato al cliente. Habilidad para la comunicación y la negociación. Disponibilidad horaria excluyente.
Dónde comunicarse: Enviar CV a [email protected] con el asunto "PROMOCIÓN DE VENTAS".
6. Encargado de local
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Cargo: Encargado de local.
Empresa: Carnicería del Este Mendocino.
Requisitos: Perfil proactivo con habilidades de liderazgo y experiencia previa en gestión integral de comercios, preferentemente rubro cárnico o alimenticio. Residencia en San Martín, Beltrán o Rodeo del Medio. Disponibilidad para jornadas con horario cortado de lunes a sábados y domingo corrido. Contar preferentemente con vehículo propio.
Dónde comunicarse: Enviar CV a [email protected] con el asunto "PUESTO: Encargado de local".
7. Facturista de Prestaciones Médicas
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Cargo: Facturista de Prestaciones Médicas.
Empresa: SerPrisa.
Requisitos: Experiencia en facturación de prestaciones médicas. Conocimiento del Nomenclador Nacional. Disponibilidad Full Time. Edad de 21 a 45 años.
Dónde comunicarse: Enviar CV a [email protected] con el asunto "Facturista Prestaciones Médicas".
Sueldo propuesto: Salario según convenio. También se ofrecen premios por productividad.
8. Chofer Coronario
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Cargo: Chofer Coronario.
Empresa: SerPrisa Emergencias.
Requisitos: Residir en el gran Mendoza. Disponibilidad full time. Conocimiento comprobable como chofer coronario.
Dónde comunicarse: Enviar CV a [email protected].
9. Analista Financiero
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Cargo: Analista Financiero.
Empresa: Amers Consultoría.
- Dónde comunicarse: Enviar CV a [email protected].
10. Líder Administrativo Contable
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Cargo: Líder Administrativo Contable.
Empresa: Huma Capital Humano.
Requisitos: Ser Contador Público. 2 años o más de experiencia en posiciones similares. Mayor de 30 años. Gestión impositiva, finanzas y excel avanzado. Perfil analítico, organizado y orientado a resultados.
Dónde comunicarse: Enviar CV a [email protected].
Qué debe tener un curriculum vitae
A la hora de hacer un currículum vitae hay datos esenciales, además de los de contacto, que sirven mucho a los reclutadores. Entre ellos, un resumen del perfil profesional que sea claro y que capte la atención de la persona responsable de revisar las solicitudes de empleo. Es importante, incluso, personalizarlos para mostrar el valor específico que se le puede aportar a una empresa.
Tampoco hay que olvidar la experiencia laboral y la formación académica, como así también un número de contacto. Si bien, no todas las empresas hacen aveiguaciones previas, nunca está de más.
En pocas palabras
- Diez ofertas laborales: Se publican diez oportunidades de empleo activas en Mendoza para agosto, abarcando diversos cargos y empresas.
- Redes de contacto: LinkedIn se destaca como plataforma activa para búsquedas de puestos de trabajo y ofrecimiento de empleados.
- Consejos de CV: Se enfatiza la importancia de un resumen profesional claro, experiencia laboral y formación académica en el currículum vitae.