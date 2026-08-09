Confirmado precio récord del dólar en cada banco este lunes 10 de agosto cuando abran sus puertas

El precio del dólar en cada banco este lunes 10 de agosto

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este lunes 10 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:

Banco Nación: $1.520

Banco Galicia: $1.520

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.525

Banco Supervielle: $1.526

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.520

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.515

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.525

Banco de Comercio: $1.515

A cuánto puede llegar el dólar en agosto

El dato de inflación de junio difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) definió de manera oficial el nuevo techo para la banda cambiaria en agosto. Con un incremento de precios registrado del 1,9%, se estableció el margen máximo de recorrido que tendrá el dólar mayorista en agosto, sin que tenga intervención el Banco Central.

En ese sentido, all aplicar la variación del 1,9% sobre el tope de julio (fijado en $1.845,28), el límite máximo permitido para la banda cambiaria avanza a $1.879,97 para finales de agosto. Se trata de un incremento de $34,69 respecto del valor anterior.