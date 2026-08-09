Confirmado precio récord del dólar en cada banco este lunes 10 de agosto cuando abran sus puertas

El precio del dólar a $1.520 es el valor más alto del 2026 y ha sido alcanzado en varias oportunidades en las últimas tres semanas, por lo que hay expectativa sobre si esta vez será superado o si bajará su precio, tal como ocurrió la semana pasada.
En dónde si bajó el precio del dólar fue en las cuevas. El dólar blue o informal se venderá este lunes a $1.525, es decir, solamente $5 pesos más que el oficial, dejando una brecha al mínimo y con una caída importante ya que, la semana pasada, la diferencia entre uno y otro llegó a ser de $55.
El precio del dólar en cada banco este lunes 10 de agosto
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este lunes 10 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.520
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.525
- Banco Supervielle: $1.526
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.520
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.515
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.515
A cuánto puede llegar el dólar en agosto
El dato de inflación de junio difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) definió de manera oficial el nuevo techo para la banda cambiaria en agosto. Con un incremento de precios registrado del 1,9%, se estableció el margen máximo de recorrido que tendrá el dólar mayorista en agosto, sin que tenga intervención el Banco Central.
En ese sentido, all aplicar la variación del 1,9% sobre el tope de julio (fijado en $1.845,28), el límite máximo permitido para la banda cambiaria avanza a $1.879,97 para finales de agosto. Se trata de un incremento de $34,69 respecto del valor anterior.
En pocas palabras
- Dólar récord: Los bancos confirmaron un precio histórico de $1.520 este lunes 10 de agosto.
- Brecha mínima: El dólar blue se vende a $1.525, reduciendo drásticamente la diferencia con el oficial.
- Proyección: El techo de la banda cambiaria para agosto se fijó en $1.879,97.