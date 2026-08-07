El dólar mayorista quedó por debajo de $1.500 y el blue volvió a caer al cierre de la semana

El mercado cambiario del dólar cerró este viernes 7 de agosto con un leve retroceso en el segmento mayorista y estabilidad en las pantallas minoristas, en una semana marcada por un incremento paulatino de la demanda de cobertura hacia el segundo semestre.
En el mercado informal, el dólar blue cerró la jornada en $1.525, cinco pesos menos que la jornada anterior cuando había perdido otros 10 pesos.
El tipo de cambio mayorista retrocedió $1 respecto de la jornada previa y finalizó en $1.498,50 para la venta, manteniéndose por debajo de la barrera de los $1.500 y situándose a un 23,6% de distancia del techo de la banda cambiaria ($1.852,73).
A pesar de la caída diaria, la cotización mayorista acumuló un avance del 0,9% a lo largo de la semana.
Qué pasó con el dólar minorista y el resto de las cotizaciones financieras
En la plaza de contado se negociaron U$S395,2 millones, mientras que la brecha respecto del dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en el 6,7%.
En el mercado de futuros de Rofex se movilizaron U$S697 millones, con incrementos de hasta 0,2% en las posiciones correspondientes al tramo final de 2026. Las proyecciones de los operadores ubican al dólar oficial en $1.514 para el cierre de agosto y en torno a los $1.627 para diciembre.
En el circuito minorista, el dólar en la pizarra del Banco Nación (BNA) permaneció sin variantes a $1.520 para la venta, lo que mantuvo al dólar tarjeta o turista en la cotización de $1.976. Por su parte, el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA) se posicionó en $1.521,28.
Respecto de las divisas financieras, se observó una tendencia alcista durante la rueda de cierre semanal. El dólar Contado con Liquidación (CCL) registró un incremento del 1,6% y se ubicó en $1.583,78, mientras que el dólar MEP anotó una suba del 0,3% para culminar en $1.524,77.