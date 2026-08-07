El dólar mayorista quedó por debajo de $1.500 y el blue volvió a caer al cierre de la semana

A pesar de la caída diaria, la cotización mayorista acumuló un avance del 0,9% a lo largo de la semana.

Qué pasó con el dólar minorista y el resto de las cotizaciones financieras

En la plaza de contado se negociaron U$S395,2 millones, mientras que la brecha respecto del dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en el 6,7%.

En el mercado de futuros de Rofex se movilizaron U$S697 millones, con incrementos de hasta 0,2% en las posiciones correspondientes al tramo final de 2026. Las proyecciones de los operadores ubican al dólar oficial en $1.514 para el cierre de agosto y en torno a los $1.627 para diciembre.

En el circuito minorista, el dólar en la pizarra del Banco Nación (BNA) permaneció sin variantes a $1.520 para la venta, lo que mantuvo al dólar tarjeta o turista en la cotización de $1.976. Por su parte, el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA) se posicionó en $1.521,28.

Respecto de las divisas financieras, se observó una tendencia alcista durante la rueda de cierre semanal. El dólar Contado con Liquidación (CCL) registró un incremento del 1,6% y se ubicó en $1.583,78, mientras que el dólar MEP anotó una suba del 0,3% para culminar en $1.524,77.