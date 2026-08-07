La petrolera que compró Aconcagua dio un paso clave para su primer piloto en la Vaca Muerta mendocina

Tango avanza en la exploración de la Vaca Muerta mendocina

La Asamblea de Accionistas de Tango Energy aprobó la cesión de determinados derechos económicos sobre los recursos hidrocarburíferos no convencionales de Payún Oeste a Unconventional Resources S.A. (URSA).

Sin embargo, la petrolera conservará la totalidad de los derechos sobre el desarrollo del convencional del área (yacimiento maduro), seguirá siendo la operadora y mantendrá una participación económica en el futuro proyecto de shale.

En otras palabras, la empresa creó una estructura específica para financiar el desarrollo no convencional.

Tango Energy reorganizó el financiamiento de Payún Oeste para avanzar con el proyecto no convencional.

Según pudo saber Diario UNO, URSA no es un nuevo jugador que desembarca en Mendoza sino una sociedad integrada por los mismos accionistas de Tango Energy, creada como un vehículo para captar inversiones destinadas al proyecto de shale.

Una forma de financiar el proyecto sin endeudarse

De acuerdo con el hecho relevante, todas las actividades vinculadas al desarrollo no convencional serán financiadas por URSA, sin que Tango Energy tenga que realizar desembolsos directos ni asumir obligaciones de financiamiento o repago.

Este esquema permite avanzar con un proyecto de alto riesgo y de fuerte demanda de capital sin comprometer el negocio convencional, que continuará ejecutándose según el plan de trabajo previsto para Payún Oeste.

La compañía también seguirá a cargo de la operación del área y percibirá la retribución correspondiente por esa tarea.

Piloto en Vaca Muerta para el 2027

La reorganización societaria se alinea con el plan estratégico que Tango Energy presentó tras adquirir Aconcagua Energy.

La empresa prevé comenzar durante 2027 un piloto no convencional en Payún Oeste, inicialmente con entre dos y tres pozos, para evaluar el potencial de la Vaca Muerta mendocina antes de avanzar hacia un desarrollo de mayor escala.

La reorganización societaria se alinea con el plan estratégico que Tango Energy presentó tras adquirir Aconcagua Energy.

No obstante, el propio hecho relevante aclara que la aprobación de esta operación no implica que ya exista un programa definitivo de desarrollo ni compromisos específicos de inversión, ya que esas decisiones dependerán de futuras evaluaciones técnicas, comerciales y regulatorias.

Para la petrolera, el paso dado ahora representa, sobre todo, haber dejado lista la estructura financiera necesaria para que ese primer piloto pueda concretarse.