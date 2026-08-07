FEM alertó sobre efectos del conflicto diplomático con Brasil para el comercio exterior de Mendoza

Además de referirse a la situación con Brasil, la FEM también puso como ejemplo las rispideces con España, principal inversor del país

La toma de postura de la FEM se relaciona a la importancia de Brasil como el principal socio comercial de Mendoza, por ser destino de las exportaciones agroindustriales de la región. Pero el comunicado también mencionó a España, un país con el que tras la final de la Copa del Mundo se mezclaron la pasión por el fútbol y las diferencias culturales.

La visión de la FEM sobre Brasil y España

No es la primera vez que la Federación Económica se pronuncia ante un conflicto con efectos colaterales para la economía, tanto en el frente externo como el interno. La última vez había sido en octubre del 2023, cuando en medio de la expectativa electoral una corrida cambiaria hizo disparar la cotización del dólar blue en tiempos de cepo.

Esta vez, desde la cámara empresaria resaltaron que Brasil continúa posicionándose como el principal socio comercial de la provincia de Mendoza y destino fundamental de la producción agroindustrial argentina, al tiempo que España se mantiene como uno de los principales inversores extranjeros en áreas clave de infraestructura y servicios.

Al respecto, sus dirigentes señalaron que "en un contexto en que el país necesita generar confianza, atraer inversiones, ampliar mercados y fortalecer exportaciones, resulta indispensable preservar canales de diálogo".

Remarcaron que la política exterior debe ser concebida como una política de Estado para consolidar integración económica, independientemente de "afinidades o diferencias ideológicas entre gobiernos de turno", dado que "empresas, trabajadores y economías regionales necesitan estabilidad y una inserción internacional en base al respeto mutuo".

Finalmente, la FEM insistió en priorizar la agenda nacional. “Creemos que el desarrollo económico exige construir puentes, fortalecer alianzas estratégicas y priorizar siempre lo que contribuya a generar más producción, más inversión y más empleo para los argentinos”, concluyeron.