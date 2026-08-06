Industria: Nación flexibilizó la importación de maquinaria y líneas de producción usada

El área técnica estatal dispone de un lapso no mayor a 10 días hábiles para expedirse sobre el planteo presentado por la firma solicitante. En caso de requerirse precisiones o documentación aclaratoria, la dependencia administrativa cuenta con un periodo equivalente tras la recepción de la respuesta para emitir un informe conclusivo.

Mecanismos para la importación de maquinaria industrial

La disposición precisó la definición de línea completa, entendida como un conjunto armónico de subsistemas secuenciales capaces de transformar, clasificar o embalar productos. El texto normativo aclara explícitamente que los dispositivos orientados únicamente a tareas aisladas de traslado o transporte de materiales no pueden recibir los beneficios contemplados en el régimen fiscal.

Los proyectos vinculados a transformaciones biológicas o agroindustriales deben incorporar componentes de automatización digital para garantizar un seguimiento adecuado. Sensores, actuadores e instrumentos de medición remota forman parte de los elementos exigidos para asegurar el control ambiental, la eficiencia de las operaciones y la trazabilidad de los procesos.

Exigencias y ventajas en la importación de maquinaria

Respecto de los aspectos tributarios, las compañías deben realizar una inversión local equivalente a por lo menos el 10% del valor FOB de los bienes usados traídos desde el exterior. Esta adquisición de bienes nuevos de origen nacional busca fomentar encadenamientos productivos y dinamizar la actividad de la industria de maquinaria en el país.

El esquema otorga mayor plasticidad financiera a los planes corporativos durante la fase de ejecución de las obras y el montaje técnico.

Para solucionar las eventuales demoras en Aduana, se reglamentó la constancia digital, un certificado emitido de manera automática una vez que la empresa presenta la documentación requerida bajo modalidad de declaración jurada. Este documento, nominado e intransferible, ostenta una validez de 180 días corridos para tramitar el despacho de la mercadería.

Controles aduaneros y plazo de transición para la importación de maquinaria

El retiro efectivo de los bienes desde recintos aduaneros permanece condicionado a la constitución de garantías tributarias por los montos exceptuados.

En cuanto a las exigencias de antigüedad de los equipos, el marco normativo establece controles específicos según el año de fabricación. Cuando las unidades superen los 20 años de antigüedad, la firma debe acreditar la realización previa de procesos de reconstrucción y modernización técnica en el extranjero, adjuntando la correspondiente certificación que avale la extensión de su vida útil.

El dictamen final de rendición de cuentas debe ser suscripto por un auditor externo, quien no podrá pertenecer a la plantilla permanente de personal de la empresa beneficiaria. Adicionalmente, el Ejecutivo fijó un esquema de transición con fecha límite al 30 de junio de 2027 para regularizar los expedientes en trámite iniciados bajo regulaciones anteriores.