La Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) emitió un duro comunicado institucional para advertir sobre la severa crisis estructural que atraviesa la vitivinicultura provincial, un escenario de asfixia económica que amenaza con la liquidación definitiva de los pequeños y medianos productores.
Productores mendocinos advierten que la vitivinicultura atraviesa una crisis terminal
La Asociación de Viñateros de Mendoza advirtió sobre el abandono de fincas tras una caída en la producción y precios estancados.
De acuerdo con los informes técnicos del sector, este desplome se explica por una merma productiva superior al 12% en la última cosecha frente al ciclo anterior, lo que ha desencadenado un desequilibrio financiero insostenible para quienes trabajan la tierra.
Costos en suba y precios congelados hace tres años
La ecuación económica actual resulta inviable debido a que los insumos básicos y costos operativos como energía, combustibles, impuestos y agroquímicos han registrado fuertes incrementos. En contraposición, el precio de la uva y el vino percibido por el productor se mantiene estancado en niveles de hace tres años, acompañado por plazos de pago cada vez más extensos.
Esta rentabilidad negativa está forzando el abandono definitivo de fincas y viñedos, lo que acelera un preocupante éxodo rural hacia el Gran Mendoza.
Un impacto directo sobre el PBI y el empleo provincial
La crisis no solo golpea a los productores, sino que amenaza con desestabilizar la matriz económica de toda la provincia. La actividad vitivinícola representa el 15% del PBI mendocino, sostiene más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y funciona como pilar fundamental del turismo y la gastronomía local.
Desde la entidad remarcan que, sin medidas concretas que devuelvan la rentabilidad al sector, la pérdida de fincas operativas generará un daño irreversible en las economías regionales de Mendoza.
En pocas palabras
- Crisis terminal: productores vitivinícolas de Mendoza advierten sobre abandono de fincas por caída en producción y precios estancados.
- Desequilibrio económico: aumento de costos de insumos y impuestos, mientras el precio de la uva se mantiene sin cambios hace tres años.
- Impacto provincial: la vitivinicultura, pilar del 15% del PBI mendocino y generadora de 100.000 empleos, se encuentra en riesgo.