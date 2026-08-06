Productores mendocinos advierten que la vitivinicultura atraviesa una crisis terminal

De acuerdo con los informes técnicos del sector, este desplome se explica por una merma productiva superior al 12% en la última cosecha frente al ciclo anterior, lo que ha desencadenado un desequilibrio financiero insostenible para quienes trabajan la tierra.

Costos en suba y precios congelados hace tres años

La ecuación económica actual resulta inviable debido a que los insumos básicos y costos operativos como energía, combustibles, impuestos y agroquímicos han registrado fuertes incrementos. En contraposición, el precio de la uva y el vino percibido por el productor se mantiene estancado en niveles de hace tres años, acompañado por plazos de pago cada vez más extensos.