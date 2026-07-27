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PRODUCCIÓN E INDUSTRIA

Productores de San Carlos promocionaron sus productos en la Casa de Mendoza

Diez productores y fraccionadores de San Carlos participaron durante cinco días en la promoción y comercialización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Por UNO
Productores de San Carlos realizaron una exitosa promoción de sus productos en la Casa de Mendoza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Productores de San Carlos realizaron una exitosa promoción de sus productos en la Casa de Mendoza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Durante cinco días, 10 productores y fraccionadores de San Carlos promocionaron y comercializaron sus productos en la Casa de Mendoza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Mendoza y articulada por la Dirección de Producción e Industria, tuvo como objetivo difundir, promocionar y posicionar la producción regional, generando nuevas oportunidades de comercialización.

    Productores pudieron establecer vínculos comerciales

    San Carlos estuvo representado por una amplia variedad de productos, entre ellos vinos, mermeladas, frutos secos, aromáticas y ajo, permitiendo que vecinos, turistas y público en general conocieran la calidad y el valor de la producción local. Además de concretar ventas, los productores pudieron establecer vínculos comerciales con consumidores, empresas y comercios interesados en incorporar productos sancarlinos.

    Según datos brindados por la Dirección de Producción e Industria, durante las jornadas comerciales se vendieron 470 botellas de vino, mientras que se comercializó el 80 % del stock de mermeladas y aromáticas, y el 40 % de los frutos secos presentados por los productores.

    Convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

    Por otra parte, el director de Producción e Industria, Gonzalo Subia, informó que se avanzó en un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitirá a productores sancarlinos comercializar sus productos en puntos turísticos estratégicos de la ciudad, ampliando así las posibilidades de promoción y venta para el sector.

    Los productores interesados en conocer más sobre estas iniciativas pueden acercarse a la Dirección de Producción e Industria, ubicada en el Parque Industrial de Eugenio Bustos, o comunicarse al 2622-255020.

    De esta manera, la Municipalidad de San Carlos continúa impulsando políticas de desarrollo productivo que fortalecen el crecimiento de los productores locales, generan nuevas oportunidades comerciales y promueven la identidad productiva del departamento en distintos puntos del país.

    En pocas palabras

    • Productores de San Carlos: realizaron una exitosa promoción de sus productos en la Casa de Mendoza.
    • Comercialización y Venta: se vendieron 470 botellas de vino y el 80% de mermeladas y aromáticas.
    • Acuerdos Futuros: se avanza en un convenio para comercializar en puntos turísticos de Buenos Aires.
    Resumen generado por Thinkindot AI

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