Durante cinco días, 10 productores y fraccionadores de San Carlos promocionaron y comercializaron sus productos en la Casa de Mendoza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Mendoza y articulada por la Dirección de Producción e Industria, tuvo como objetivo difundir, promocionar y posicionar la producción regional, generando nuevas oportunidades de comercialización.
Productores de San Carlos promocionaron sus productos en la Casa de Mendoza
Diez productores y fraccionadores de San Carlos participaron durante cinco días en la promoción y comercialización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Productores pudieron establecer vínculos comerciales
San Carlos estuvo representado por una amplia variedad de productos, entre ellos vinos, mermeladas, frutos secos, aromáticas y ajo, permitiendo que vecinos, turistas y público en general conocieran la calidad y el valor de la producción local. Además de concretar ventas, los productores pudieron establecer vínculos comerciales con consumidores, empresas y comercios interesados en incorporar productos sancarlinos.
Según datos brindados por la Dirección de Producción e Industria, durante las jornadas comerciales se vendieron 470 botellas de vino, mientras que se comercializó el 80 % del stock de mermeladas y aromáticas, y el 40 % de los frutos secos presentados por los productores.
Convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Por otra parte, el director de Producción e Industria, Gonzalo Subia, informó que se avanzó en un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitirá a productores sancarlinos comercializar sus productos en puntos turísticos estratégicos de la ciudad, ampliando así las posibilidades de promoción y venta para el sector.
Los productores interesados en conocer más sobre estas iniciativas pueden acercarse a la Dirección de Producción e Industria, ubicada en el Parque Industrial de Eugenio Bustos, o comunicarse al 2622-255020.
De esta manera, la Municipalidad de San Carlos continúa impulsando políticas de desarrollo productivo que fortalecen el crecimiento de los productores locales, generan nuevas oportunidades comerciales y promueven la identidad productiva del departamento en distintos puntos del país.
En pocas palabras
- Productores de San Carlos: realizaron una exitosa promoción de sus productos en la Casa de Mendoza.
- Comercialización y Venta: se vendieron 470 botellas de vino y el 80% de mermeladas y aromáticas.
- Acuerdos Futuros: se avanza en un convenio para comercializar en puntos turísticos de Buenos Aires.