Productores de San Carlos promocionaron sus productos en la Casa de Mendoza

Productores pudieron establecer vínculos comerciales

San Carlos estuvo representado por una amplia variedad de productos, entre ellos vinos, mermeladas, frutos secos, aromáticas y ajo, permitiendo que vecinos, turistas y público en general conocieran la calidad y el valor de la producción local. Además de concretar ventas, los productores pudieron establecer vínculos comerciales con consumidores, empresas y comercios interesados en incorporar productos sancarlinos.

Según datos brindados por la Dirección de Producción e Industria, durante las jornadas comerciales se vendieron 470 botellas de vino, mientras que se comercializó el 80 % del stock de mermeladas y aromáticas, y el 40 % de los frutos secos presentados por los productores.