El Gobierno de Mendoza ya activó Modo Testigo para denunciar infracciones por WhatsApp y exhibirlas en redes

El Gobierno de Mendoza formalizó la puesta en marcha de una herramienta clave para la seguridad urbana y el control del tránsito en la provincia. A través del decreto 1.195, publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo reglamentó la ley 9.701 (que modifica la Ley Provincial de Tránsito incorporando el artículo 120 bis a la ley 9.024). La normativa da nacimiento oficial a "Modo Testigo", un mecanismo que habilita a los ciudadanos a comunicar infracciones viales mediante el envío de fotografías y videos a través de canales digitales del Estado.
La primera fase del programa ya se encuentra operativa. Los mendocinos pueden reportar conductas de riesgo las 24 horas enviando el material audiovisual a la línea de WhatsApp 2615559592. Además, el Ejecutivo habilitó la página web oficial dentro de la plataforma del Ministerio de Seguridad y Justicia y la cuenta de Instagram @modotestigomendoza, donde ya se comenzaron a publicar las primeras imágenes con un fin estrictamente preventivo, didáctico y de concientización social.
Qué se puede reportar y qué material será descartado
El sistema está diseñado para que la comunicación de la falta sea realizada exclusivamente por terceros que presencien la situación en la vía pública. Por razones de seguridad, se aclaró de forma taxativa que el conductor involucrado en el reporte no podrá registrar ni enviar material mientras se encuentre manejando.
Entre las conductas antirreglamentarias que la ciudadanía ya empezó a reportar mediante fotografías se destacan:
- Maniobras peligrosas y adelantamientos cruzando doble línea amarilla.
- Vehículos mal estacionados o menores al volante bajo la responsabilidad de un adulto.
- Conductores utilizando el teléfono celular o circulando sin el cinturón de seguridad.
- Excesos de velocidad y transporte indebido de personas.
Al momento de realizar el envío por WhatsApp, el sistema solicitará al remitente su nombre, apellido y correo electrónico. Esta información tendrá carácter estrictamente confidencial y estará resguardada bajo la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales. Asimismo, el decreto establece que las autoridades descartarán los archivos que no correspondan a la jurisdicción de Mendoza, los que no sirvan para identificar la falta o aquellos que muestren indicios de edición, falsedad o inconsistencias.
Una implementación en dos etapas: del rol educativo a la justicia vial
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que "Modo Testigo" tendrá un despliegue progresivo. En esta primera instancia, el material enviado tiene el carácter de "comunicación ciudadana", lo que significa que no constituye una denuncia formal ni genera sanciones automáticas o multas. Las patentes de los vehículos y los rostros de los presuntos infractores o terceros son protegidos y editados antes de su difusión, y los archivos permanecerán subidos a la web por un plazo máximo de 90 días.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue categórica al respecto: "Lo que queremos decir cuando hablamos de una etapa preventiva es que tiene un fin educativo vial, no recaudatorio. Esto no es una multa automática".
La funcionaria detalló además una tarea pedagógica que le sumaron al sistema de redes: "Les agregué esa tarea también, que es que con el nomenclador de las infracciones viales esté escrito qué infracción era. Porque de esa forma le sumamos más a la educación vial, ¿no? Habrá gente que no sabe por qué es el video y demás", argumentó Rus.
En julio llega la integración con la app "Mendoza x Mí"
La segunda etapa del programa se concretará el mes que viene. Los equipos técnicos del Gobierno, en un trabajo junto con el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y los jueces viales de toda la provincia, avanzan en la integración de la herramienta dentro de la aplicación oficial "Mendoza x Mí".
Este software definitivo, previsto para julio, cambiará el proceso administrativo al incorporar validación tecnológica automática de metadatos. La aplicación registrará de forma fidedigna la geolocalización, la fecha y la hora exacta en la que el ciudadano captó el video o la foto.
"Queríamos que ese material pudiera ser captado por una aplicación y no por el simple celular de un ciudadano porque a través de la app podemos obtener datos esenciales para el juez vial", especificó la ministra Rus. Una vez que la aplicación esté activa, la Dirección de Seguridad Vial realizará un filtro preliminar y, si existen elementos de prueba suficientes, enviará el archivo junto con un informe técnico al juzgado vial competente. Será el juez vial de la jurisdicción quien determine, bajo un proceso legal y sin automatismos, si corresponde aplicar una sanción económica al infractor.