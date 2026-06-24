El Gobierno de Mendoza ya activó Modo Testigo para denunciar infracciones por WhatsApp y exhibirlas en redes

Entre las conductas antirreglamentarias que la ciudadanía ya empezó a reportar mediante fotografías se destacan:

Maniobras peligrosas y adelantamientos cruzando doble línea amarilla .

y adelantamientos cruzando . Vehículos mal estacionados o menores al volante bajo la responsabilidad de un adulto.

o menores al volante bajo la responsabilidad de un adulto. Conductores utilizando el teléfono celular o circulando sin el cinturón de seguridad .

el celular o circulando . Excesos de velocidad y transporte indebido de personas.

Al momento de realizar el envío por WhatsApp, el sistema solicitará al remitente su nombre, apellido y correo electrónico. Esta información tendrá carácter estrictamente confidencial y estará resguardada bajo la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales. Asimismo, el decreto establece que las autoridades descartarán los archivos que no correspondan a la jurisdicción de Mendoza, los que no sirvan para identificar la falta o aquellos que muestren indicios de edición, falsedad o inconsistencias.

Infracciones al volante ahora podrán denunciarse por WhatsApp con Modo Testigo

Una implementación en dos etapas: del rol educativo a la justicia vial

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que "Modo Testigo" tendrá un despliegue progresivo. En esta primera instancia, el material enviado tiene el carácter de "comunicación ciudadana", lo que significa que no constituye una denuncia formal ni genera sanciones automáticas o multas. Las patentes de los vehículos y los rostros de los presuntos infractores o terceros son protegidos y editados antes de su difusión, y los archivos permanecerán subidos a la web por un plazo máximo de 90 días.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue categórica al respecto: "Lo que queremos decir cuando hablamos de una etapa preventiva es que tiene un fin educativo vial, no recaudatorio. Esto no es una multa automática".

La funcionaria detalló además una tarea pedagógica que le sumaron al sistema de redes: "Les agregué esa tarea también, que es que con el nomenclador de las infracciones viales esté escrito qué infracción era. Porque de esa forma le sumamos más a la educación vial, ¿no? Habrá gente que no sabe por qué es el video y demás", argumentó Rus.

Mercedes Rus defendió la implementación de Modo Testigo en Mendoza

En julio llega la integración con la app "Mendoza x Mí"

La segunda etapa del programa se concretará el mes que viene. Los equipos técnicos del Gobierno, en un trabajo junto con el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y los jueces viales de toda la provincia, avanzan en la integración de la herramienta dentro de la aplicación oficial "Mendoza x Mí".

La herramienta Modo Testigo avanza hacia su implementación en Mendoza x Mí

Este software definitivo, previsto para julio, cambiará el proceso administrativo al incorporar validación tecnológica automática de metadatos. La aplicación registrará de forma fidedigna la geolocalización, la fecha y la hora exacta en la que el ciudadano captó el video o la foto.

"Queríamos que ese material pudiera ser captado por una aplicación y no por el simple celular de un ciudadano porque a través de la app podemos obtener datos esenciales para el juez vial", especificó la ministra Rus. Una vez que la aplicación esté activa, la Dirección de Seguridad Vial realizará un filtro preliminar y, si existen elementos de prueba suficientes, enviará el archivo junto con un informe técnico al juzgado vial competente. Será el juez vial de la jurisdicción quien determine, bajo un proceso legal y sin automatismos, si corresponde aplicar una sanción económica al infractor.