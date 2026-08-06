El acuerdo de Mercosur con la Unión Europea impulsó un salto del 30% en las exportaciones agroindustriales

Este fuerte repunte es el resultado directo de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado 1° de mayo. La reducción de aranceles y la activación de nuevas cuotas comerciales permitieron además que el precio promedio de las exportaciones hacia el bloque europeo se ubicara en US$ 608 por tonelada, cifra un 39% superior a la media de lo que Argentina obtiene en el resto de los mercados internacionales.

Despegue en economías regionales y récord en girasol

El impacto del nuevo escenario arancelario benefició de manera directa a una amplia gama de economías regionales y cadenas de alto valor agregado. Los números reflejan incrementos significativos en varios rubros estratégicos del sector productivo nacional.