Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones agroindustriales argentinas con destino a la Unión Europea experimentaron un notable crecimiento interanual del 30% en valor, alcanzando los US$ 2.500 millones, junto a un incremento del 14% en el volumen de los envíos.
El acuerdo de Mercosur con la Unión Europea impulsó un salto del 30% en las exportaciones agroindustriales
Tras la baja de aranceles, las ventas agroindustriales a Europa llegaron a US$ 2.500 millones. Gran repunte de girasol, tabaco y productos apícolas
Este fuerte repunte es el resultado directo de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado 1° de mayo. La reducción de aranceles y la activación de nuevas cuotas comerciales permitieron además que el precio promedio de las exportaciones hacia el bloque europeo se ubicara en US$ 608 por tonelada, cifra un 39% superior a la media de lo que Argentina obtiene en el resto de los mercados internacionales.
Despegue en economías regionales y récord en girasol
El impacto del nuevo escenario arancelario benefició de manera directa a una amplia gama de economías regionales y cadenas de alto valor agregado. Los números reflejan incrementos significativos en varios rubros estratégicos del sector productivo nacional.
Entre los complejos con mayor salto exportador hacia el continente europeo se destacaron el girasol (+451%), el tabaco (+215%), las legumbres (+167%), la apicultura (+127%) y los productos vitivinícolas (+27%).
Cuotas agotadas y primeros envíos con arancel cero
La rápida respuesta de los productores nacionales quedó evidenciada en hitos inmediatos tras la puesta en marcha del tratado internacional. Uno de los primeros hitos fue el despacho del primer embarque de miel destinado a Alemania bajo la modalidad de arancel cero.
A su vez, la demanda europea consumió a ritmo récord algunos de los beneficios otorgados: en apenas 15 días se agotó la totalidad de la cuota anual libre de aranceles prevista para la exportación de ovoproductos hacia el mercado de la Unión Europea.
En pocas palabras
- Acuerdo Mercosur-UE: impulsó exportaciones agroindustriales un 30% en el primer semestre de 2026.
- Repunte de productos: girasol, tabaco, legumbres, miel y ovoproductos mostraron fuertes incrementos en envíos.
- Arancel cero: primeros embarques de miel y ovoproductos aprovecharon la eliminación de aranceles.