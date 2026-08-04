Las normas de transparencia de la Unión Europea para la inteligencia artificial entraron en vigor

A big step for AI in Europe.



From 2 August, enforcement of the AI Act begins and new transparency rules start to apply in the EU.



AI becomes more transparent and obligations for providers become clearer ↓ pic.twitter.com/HV7PYMpJFI — Digital EU (@DigitalEU) July 31, 2026

Tecnología: marcas de agua, excepciones y contenidos sensibles

A partir del 2 de diciembre, los sistemas de inteligencia artificial deberán incorporar marcas de agua en textos, imágenes, audios y videos manipulados, para que los usuarios identifiquen fácilmente que fueron generados por una máquina. La UE establece excepciones:

Contenidos de ficción, arte o sátira quedan exentos.

Las plataformas no serán responsables por lo que generen los usuarios; son los usuarios quienes deben informar si manipularon contenido.

Desde ahora, sí debe advertirse sobre cualquier contenido generado con inteligencia artificial que afecte procesos electorales, salud pública, justicia o debate político, salvo supervisión humana previa.

Además, desde diciembre se prohibirá la creación de deepfakes sexualizados sin consentimiento, una medida impulsada tras el escándalo de imágenes generadas con Grok, la IA de la red social X.

Supervisión, riesgos y acceso a modelos de alto riesgo

La Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea puede exigir acceso a modelos generativos de alto riesgo —como Mythos, de Anthropic— para evaluar sus impactos. Datos clave:

La UE puede auditar modelos de alto riesgo para evaluar seguridad y transparencia.

Existen dudas sobre el alcance del acceso si Estados Unidos impone restricciones a empresas europeas.

La supervisión se coordina con ENISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad.

Bruselas negocia con empresas tecnológicas cómo realizar estas evaluaciones sin comprometer infraestructuras críticas ni información sensible.

Multas: cuánto pueden pagar las empresas que incumplan

La Comisión Europea podrá imponer sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual global, lo que sea mayor, a los proveedores de IA generativa que incumplan las obligaciones de transparencia. Si el infractor es una institución o agencia de la Unión Europea, la multa será de hasta 750.000 euros. Estas sanciones buscan asegurar que las empresas cumplan con los avisos obligatorios, las marcas de agua y las restricciones sobre contenidos sensibles.

La Unión Europea marca un antes y un después en la regulación de la inteligencia artificial. Las nuevas normas de transparencia buscan proteger a los ciudadanos, ordenar el ecosistema tecnológico y establecer responsabilidades claras. Para usuarios y empresas, el desafío será adaptarse a un entorno donde la inteligencia artificial debe ser visible, identificable y auditada.