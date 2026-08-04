Si eres amante de las plantas o las quieres ver crecer en esta época en la que comienzan los días templados, hay un truco totalmente eficiente para hacer que se vean más lindas y que crezcan con más fuerza, y es usar bicarbonato de sodio en ellas.
Por qué se debe colocar bicarbonato de sodio en las plantas de interior
El bicarbonato de sodio es muy eficiente para diversas tareas de limpieza pero también para el cuidado de las plantas
Sí, a esta altura el bicarbonato de sodio debería ser puesto en la lista de productos indispensables en cada hogar, ya que no solamente colabora en tareas de limpieza, sino que también es un instrumento sin igual a la hora de hacer jardinería casera.
¿Por qué usar bicarbonato en las plantas?
¿Qué hace que el bicarbonato de sodio sea tan especial a la hora de hacer el jardín? Esto se debe a que posee propiedades antifúngicos que actúan como una barrera natural contra plagas y hongos, algo que es muy útil en ambientes húmedos y cerrados, donde suelen vivir las plantas de interior.
Entre los beneficios que tiene el bicarbonato de sodio en tus plantas, los especialistas en jardinería destacan los siguientes:
- Previene la aparición de hongos, como el mildiu o el oídio, que generan manchas blancas o polvosas en hojas y tallos.
- Disminuye la presencia de insectos, como pulgones y cochinillas, que afectan la savia y debilitan a la planta.
- Neutraliza olores y bacterias en la tierra, sobre todo en macetas con riego frecuente o sin buen drenaje.
- Mejora la vitalidad general de la planta, si se usa con moderación.
Cómo se debe aplicar el bicarbonato en las plantas de interior:
A la hora de aplicar el bicarbonato en plantas de interior se recomienda hacerlo a través de estos métodos:
En spray antifúngico: Se disuelve una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua y se agrega una gota de detergente neutro. Luego, hay que pulverizar sobre las hojas afectadas, una vez por semana, preferiblemente en horarios sin sol directo.
Espolvoreado sobre la tierra: Se coloca una pequeña cantidad directamente sobre el sustrato, alrededor del tallo, para prevenir la aparición de hongos en la base y así crecerá más fuerte.
Como enjuague para macetas: También se utiliza para lavar las macetas vacías antes de volver a plantar, eliminando posibles residuos dañinos.
No obstante, también hay que tener ciertos cuidados, ya que si se usa de manera excesiva se puede alterar el equilibrio del suelo o hasta provocar quemaduras en las plantas, por eso se recomienda que cuando se use bicarbonato se tengan en cuenta los siguientes detalles:
- No aplicar más de una vez por semana.
- Evitar el contacto directo con flores o brotes muy jóvenes.
- Probar primero en una pequeña parte de la planta, antes de usarlo de forma general.
En pocas palabras
- Bicarbonato de sodio: Actúa como antifúngico y protector natural contra plagas.
- Beneficios principales: Previene hongos, reduce insectos y neutraliza olores en la tierra.
- Aplicación y cuidados: Se usa en spray o espolvoreado; aplicar con moderación y evitar flores.