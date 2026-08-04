Por qué se debe colocar bicarbonato de sodio en las plantas de interior

Entre los beneficios que tiene el bicarbonato de sodio en tus plantas, los especialistas en jardinería destacan los siguientes:

Previene la aparición de hongos , como el mildiu o el oídio, que generan manchas blancas o polvosas en hojas y tallos.

, como el mildiu o el oídio, que generan manchas blancas o polvosas en hojas y tallos. Disminuye la presencia de insectos , como pulgones y cochinillas, que afectan la savia y debilitan a la planta.

, como pulgones y cochinillas, que afectan la savia y debilitan a la planta. Neutraliza olores y bacterias en la tierra, sobre todo en macetas con riego frecuente o sin buen drenaje.

en la tierra, sobre todo en macetas con riego frecuente o sin buen drenaje. Mejora la vitalidad general de la planta, si se usa con moderación.

Cómo se debe aplicar el bicarbonato en las plantas de interior:

A la hora de aplicar el bicarbonato en plantas de interior se recomienda hacerlo a través de estos métodos:

En spray antifúngico: Se disuelve una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua y se agrega una gota de detergente neutro. Luego, hay que pulverizar sobre las hojas afectadas, una vez por semana, preferiblemente en horarios sin sol directo.

Espolvoreado sobre la tierra: Se coloca una pequeña cantidad directamente sobre el sustrato, alrededor del tallo, para prevenir la aparición de hongos en la base y así crecerá más fuerte.

Como enjuague para macetas: También se utiliza para lavar las macetas vacías antes de volver a plantar, eliminando posibles residuos dañinos.

No obstante, también hay que tener ciertos cuidados, ya que si se usa de manera excesiva se puede alterar el equilibrio del suelo o hasta provocar quemaduras en las plantas, por eso se recomienda que cuando se use bicarbonato se tengan en cuenta los siguientes detalles: