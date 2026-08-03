Sorteaban y ofrecían terrenos a precio de remate, pero eran en un ex basural de Guaymallén

"Cuando vimos los videos comprobamos que fueron astutos al armarlo, porque promocionaba esos terrenos diciendo que estaban habilitados por la municipalidad, porque supuestamente estábamos haciendo las calles, cuando en realidad se trató de un trabajo de mantenimiento de esas calles internas que son de tierra, pero no sólo no están habilitados para construir viviendas, sino que están en tareas de remediación ambiental porque allí funcionó hasta hace tiempo un basural", recalcó Ramiro García, el secretario de Obras y Servicios Públicos de Guaymallén.

Según corroboraron desde la comuna que comanda Marcos Calvente, los promocionados lotes estaban en la zona de Puente de Hierro, entre calles San Miguel y Roque Saenz Peña, una zona que no se puede lotear porque no tiene ningún servicio.

Preocupan las estafas con ventas de lotes no habilitados por Guaymallén

Ante la enorme difusión que tuvo ese sorteo, y la promoción de lotes exageradamente baratos (se difundían a un 10% del valor de los lotes de la zona) que además no estaban habilitados por esa comuna, ni estaban empadronados, desde el área de Obras y Servicios Públicos salieron a marcar qué zonas de Guaymallén están habilitadas para uso residencial y cuáles no en base a la ley de ordenamiento territorial.

Pero además avanzaron con individualizar a los propietarios de esos lotes para multarlos.

"Se trata de 3 parcelas, de las cuales sólo una tenía padrón. A las dos restantes se les otorgó un padrón para poder aplicarles la multa correspondientes", apuntaron desde Servicios Públicos, preocupados en desalentar esa venta y el entusiasmo que pudo generar el sorteo.

Desde esa área constataron que los supuestos vendedores no eran los dueños de los lotes que promocionaban.