Todos los miércoles de agosto, los consultorios de la Dirección de Salud (Libertad 720 de Villa Nueva) de Guaymallén estarán abiertos a mujeres que deseen realizarse Pap, colpo y test de VPH, tres estudios complementarios que permiten hacer una detección precoz del cáncer de cuello de útero.
En la Municipalidad de Guaymallén, se seguirán haciendo PAP, colpo y test de VPH
Será en los consultorios de la Dirección de Salud de Guaymallén. Es para mujeres con o sin obra social. Los turnos se otorgan por orden de llegada
Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén
La atención será de 9 a 12.30. Los turnos se entregan el mismo día, directamente en la recepción de la Dirección de Salud y por orden de llegada. El control es gratuito y está destinado a mujeres con o sin cobertura de obra social. Deben concurrir con el DNI.
Para realizarse el PAP, es necesario:
- no haber tenido sangrado, ni relaciones sexuales en las 72 horas previas
- tampoco haber utilizado óvulos, ni tratamientos vaginales en las 72 horas previas
- higienizarse solo con agua, sin usar cremas, ni jabones perfumados
Se recuerda que los controles médicos periódicos y los estudios preventivos son la herramienta más eficaz para garantizar una detección temprana del cáncer de cuello de útero.
Esta propuesta de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén se inició en julio y continuará en el octavo mes del 2026.
En pocas palabras
- Atención gratuita: se realizarán estudios de Papanicolaou, colposcopia y VPH en Guaymallén, abiertos a todas las mujeres.
- Detección temprana: los estudios buscan identificar precozmente el cáncer de cuello de útero.
- Requisitos: concurrir con DNI, sin sangrado ni relaciones sexuales en las 72 horas previas al estudio.