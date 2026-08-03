En la Municipalidad de Guaymallén, se seguirán haciendo PAP, colpo y test de VPH

Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén

La atención será de 9 a 12.30. Los turnos se entregan el mismo día, directamente en la recepción de la Dirección de Salud y por orden de llegada. El control es gratuito y está destinado a mujeres con o sin cobertura de obra social. Deben concurrir con el DNI.

Para realizarse el PAP, es necesario: