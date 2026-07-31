La inteligencia artificial entra en una fase crítica en Europa: qué cambia con la nueva ley en agosto

Qué sistemas ya están prohibidos en Europa

Desde el año pasado están vetados los sistemas de inteligencia artificial considerados de riesgo inaceptable, entre ellos:

Técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas.

Herramientas que explotan vulnerabilidades (menores, mayores, personas con discapacidad).

Clasificación biométrica para deducir raza, religión u orientación sexual.

Sistemas de “puntuación social”.

Inteligencia artificial que infiere emociones en escuelas o lugares de trabajo.

Recolección masiva de imágenes de internet para bases de datos faciales.

Identificación biométrica remota en tiempo real con fines policiales.

A partir de diciembre se sumarán nuevas prohibiciones: deepfakes sexuales sin consentimiento y cualquier sistema capaz de generar pornografía infantil.

El desafío será aplicar la ley sin frenar el desarrollo tecnológico y garantizar que la IA respete los derechos de las personas.

Qué cambia el 2 de agosto

El 2 de agosto marca el punto de inflexión del Reglamento:

Entran en vigor todas las obligaciones de transparencia.

Se activan las reglas para la mayoría de los sistemas de IA.

Comienzan las obligaciones para proveedores y usuarios.

Entre ellas, la obligación de informar al usuario cuando interactúa con un sistema de inteligencia artificial. Sin embargo, el etiquetado obligatorio de contenido generado con IA (marca de agua “AI”) se pospone hasta el 2 de diciembre para sistemas capaces de producir imágenes, videos o audios sintéticos.

La Comisión Europea aprobó además la norma Omnibus Digital, que busca coordinar y simplificar la aplicación del ecosistema de leyes digitales.

El reglamento Europeo de inteligencia artificial entra en vigor el 2 de agosto, estableciendo prohibiciones y sanciones.

Los plazos más largos: hasta 2027 y 2028

Las obligaciones más exigentes para sistemas de alto riesgo, como los que evalúan estudiantes, filtran currículums, determinan solvencia económica o fijan precios de seguros, se aplazan hasta diciembre de 2027.

Los sistemas de alto riesgo integrados en productos ya regulados (dispositivos médicos, juguetes, asistentes de conducción, navegación aérea) tendrán plazo hasta agosto de 2028.

El Gobierno español aprobó un proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, actualmente en trámite parlamentario. No crea un régimen paralelo, sino que adapta y organiza la aplicación del reglamento europeo: quién supervisa, cómo se sanciona y cómo debe usarse la IA en el sector público.

Regulación versus innovación: el debate europeo

Expertos consultados por EFE coinciden en que el mayor riesgo es que las empresas interpreten las prórrogas como una invitación a esperar. Para Giovanni Alessandrello, el reglamento es “una prueba de madurez”: cualquier sistema de IA debe poder explicarse, gobernarse y auditarse.

Rechaza la idea de que Europa regula mientras Estados Unidos innova: “El desafío es gobernar la IA sin frenar la innovación”.

El abogado Guillermo Hidalgo destaca que la norma aporta claridad: no es lo mismo regular un chatbot que un sistema que decide créditos o seguros. Pero advierte que la tecnología avanza más rápido que la regulación y que surgirán sistemas con impacto real que aún no están catalogados como de alto riesgo.

Europa entra en una fase decisiva para la regulación de la inteligencia artificial. Con prohibiciones claras, sanciones millonarias y un calendario complejo, la UE busca equilibrar innovación y seguridad.