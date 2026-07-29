Trabajar juntos por un mejor futuro para la IA

“Todos los países deben adoptar un enfoque centrado en el pueblo y desarrollar la IA para lo positivo y para el bien. Debemos asegurar que la IA sea un importante motor para la prosperidad compartida y la seguridad común”, afirmó Xi.

En su discurso inaugural, el presidente subrayó la necesidad de adherirse al principio de apertura y ganancias compartidas, así como fomentar el desarrollo impulsado por la innovación. Instó a reforzar la conciencia sobre los riesgos, garantizar que la IA sea segura y controlable, alentar la inclusión, promover el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones, abogar por la solidaridad y mejorar la gobernanza global.

Gordon K’achola, fundador y director ejecutivo del Centro Africano de Asuntos Diplomáticos, destacó que China se ha comprometido a ayudar a los países en desarrollo a adquirir conocimientos propios en materia de inteligencia artificial.

“Para África y el conjunto del Sur Global, el objetivo no es solo acceder a la tecnología más avanzada. Se trata de desarrollar capacidades para crear y controlar sus propios algoritmos de IA, ampliar centros de investigación y fortalecer las instituciones locales”, señaló.

Xi anunció que China construirá centros internacionales de cooperación para la aplicación de la IA con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de Cooperación de Shanghai y BRICS.

Además, indicó que China facilitará a 30 países el uso de Mazu, un sistema de alerta meteorológica impulsado por la IA, para salvaguardar la seguridad de familias del mundo.

Maria Sun, copresidenta de la Copa Mundial de Robótica FIRA 2026, afirmó que China ha mantenido una postura abierta respecto al desarrollo de la IA, lo que contribuirá notablemente al progreso tecnológico mundial.

Por LIU JIANQIAO y EDITH MUTETHYA.