La inteligencia artificial en China suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de Qwen3.8-Max, el modelo más avanzado de Alibaba. Con 2,4 billones de parámetros y capacidades autónomas de largo alcance, la compañía busca competir con desarrolladores estadounidenses en programación, agentes y razonamiento avanzado, según informa EFE.
China avanza en inteligencia artificial: Alibaba presenta Qwen3.8-Max, su modelo más potente
Alibaba presentó Qwen3.8-Max, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, con 2,4 billones de parámetros y capacidades autónomas prolongadas
Alibaba presenta su modelo de IA más avanzado
Alibaba anunció el lanzamiento de Qwen3.8-Max, su modelo de inteligencia artificial más potente hasta la fecha. La cuenta oficial de Qwen en X detalló que el sistema cuenta con 2,4 billones de parámetros y está orientado a tareas complejas como programación, trabajo colaborativo y ejecución prolongada de proyectos.
Según la compañía, Qwen3.8-Max puede sostener más de diez días de desarrollo autónomo, desde la planificación hasta la producción de un proyecto completo.
Capacidades autónomas y aplicaciones estratégicas
El modelo está diseñado para planificación autónoma de largo alcance, con ciclos de aprendizaje y corrección. Alibaba mencionó casos de uso como:
- Optimización de diseños de chips.
- Estrategias de comercio electrónico.
- Proyectos de ejecución prolongada.
- Agentes autónomos para tareas técnicas.
Estas funciones buscan posicionar a Qwen3.8-Max como un modelo capaz de sostener procesos complejos sin supervisión constante.
Pesos abiertos y competencia con Estados Unidos
Alibaba confirmó que los pesos abiertos de Qwen3.8-Max se publicarán la próxima semana, siguiendo la estrategia de varios desarrolladores chinos que apuestan por modelos abiertos frente al enfoque cerrado de empresas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.
Comparativas difundidas por Qwen indican que el modelo supera a su versión anterior y obtiene resultados competitivos frente a sistemas estadounidenses en:
- Programación.
- Agentes autónomos.
- Razonamiento visual.
- Comprensión de video.
Los resultados varían según cada evaluación, pero refuerzan la intención de China de competir en modelos de IA de alto rendimiento.
Precio y estrategia de inversión
Alibaba fijó el precio de Qwen3.8-Max en:
- 2 dólares por millón de tokens de entrada.
- 6 dólares por millón de tokens de salida.
La compañía señaló que Qwen es uno de los pilares de su apuesta por la inteligencia artificial y la nube, áreas en las que anunció una inversión de 52.000 millones de dólares en tres años.
Un ecosistema chino de IA en plena expansión
El lanzamiento de Qwen3.8-Max se suma a un momento de intensa actividad en el sector chino de inteligencia artificial. En las últimas semanas se presentaron modelos como:
- Kimi K3, de Moonshot.
- GLM-5.2, de Zhipu.
China y Estados Unidos mantienen una competencia directa por el liderazgo en tecnologías estratégicas, especialmente en modelos avanzados de IA, agentes autónomos y sistemas de razonamiento.
Con Qwen3.8-Max, Alibaba refuerza la ofensiva tecnológica de China en inteligencia artificial. El modelo combina potencia, autonomía y apertura, y se suma a una carrera global marcada por la competencia con Estados Unidos. La próxima publicación de sus pesos abiertos podría acelerar aún más la innovación en el ecosistema chino de IA.
En pocas palabras
- Alibaba presenta Qwen3.8-Max: su modelo de inteligencia artificial más avanzado con 2,4 billones de parámetros y capacidades autónomas prolongadas.
- Capacidades estratégicas: diseñado para planificación autónoma a largo alcance, optimización de diseños de chips y estrategias de comercio electrónico.
- Competencia global: busca competir con modelos estadounidenses y anuncia publicación de pesos abiertos, sumándose al impulso de China en IA.