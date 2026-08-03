China avanza en inteligencia artificial: Alibaba presenta Qwen3.8-Max, su modelo más potente

Alibaba busca competir con modelos estadounidenses y anuncia publicación de pesos abiertos, sumándose al impulso de China en inteligencia artificial. EFE/EPA/Jessica Lee

Capacidades autónomas y aplicaciones estratégicas

El modelo está diseñado para planificación autónoma de largo alcance, con ciclos de aprendizaje y corrección. Alibaba mencionó casos de uso como:

Optimización de diseños de chips.

Estrategias de comercio electrónico.

Proyectos de ejecución prolongada.

Agentes autónomos para tareas técnicas.

Estas funciones buscan posicionar a Qwen3.8-Max como un modelo capaz de sostener procesos complejos sin supervisión constante.

Pesos abiertos y competencia con Estados Unidos

Alibaba confirmó que los pesos abiertos de Qwen3.8-Max se publicarán la próxima semana, siguiendo la estrategia de varios desarrolladores chinos que apuestan por modelos abiertos frente al enfoque cerrado de empresas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.

Comparativas difundidas por Qwen indican que el modelo supera a su versión anterior y obtiene resultados competitivos frente a sistemas estadounidenses en:

Programación.

Agentes autónomos.

Razonamiento visual.

Comprensión de video.

Los resultados varían según cada evaluación, pero refuerzan la intención de China de competir en modelos de IA de alto rendimiento.

Precio y estrategia de inversión

Alibaba fijó el precio de Qwen3.8-Max en:

2 dólares por millón de tokens de entrada.

6 dólares por millón de tokens de salida.

La compañía señaló que Qwen es uno de los pilares de su apuesta por la inteligencia artificial y la nube, áreas en las que anunció una inversión de 52.000 millones de dólares en tres años.

Un ecosistema chino de IA en plena expansión

El lanzamiento de Qwen3.8-Max se suma a un momento de intensa actividad en el sector chino de inteligencia artificial. En las últimas semanas se presentaron modelos como:

China y Estados Unidos mantienen una competencia directa por el liderazgo en tecnologías estratégicas, especialmente en modelos avanzados de IA, agentes autónomos y sistemas de razonamiento.

Con Qwen3.8-Max, Alibaba refuerza la ofensiva tecnológica de China en inteligencia artificial. El modelo combina potencia, autonomía y apertura, y se suma a una carrera global marcada por la competencia con Estados Unidos. La próxima publicación de sus pesos abiertos podría acelerar aún más la innovación en el ecosistema chino de IA.