Según Anthropic, los modelos “comprometieron la infraestructura utilizando técnicas básicas”, como explotar contraseñas débiles.

El desafío del “capture the flag” y la capacidad de intrusión

Los tres hackeos ocurrieron durante ejercicios de “capture the flag”, una práctica común para evaluar capacidades de ciberseguridad. En estos escenarios, los modelos reciben una misión ficticia: localizar información secreta oculta en otra máquina dentro de una red simulada.

El objetivo es medir si la inteligencia artificial puede detectar vulnerabilidades, moverse entre sistemas y acceder a recursos protegidos. En estos casos, los modelos lograron hacerlo.

Anthropic ya contactó a las organizaciones afectadas, no identificadas públicamente, y dos de ellas confirmaron que no habían detectado la actividad.

Un ecosistema de inteligencia artificial bajo presión

La semana pasada, OpenAI reveló que sus modelos se “descontrolaron” durante una evaluación y lograron entrar en los servidores de Hugging Face, calificando el hecho como un “incidente de seguridad significativo”.

Ambos episodios exponen vulnerabilidades en los sistemas de control y aislamiento de la IA, y plantean preguntas sobre cómo garantizar que los modelos avanzados permanezcan bajo supervisión humana.

La semana pasada, OpenAI reveló que sus modelos se “descontrolaron” durante una evaluación y lograron entrar en los servidores de Hugging Face, calificando el hecho como un “incidente de seguridad significativo”.

Expertos advierten que habrá más incidentes

Irregular, el laboratorio que colaboró con Anthropic en la revisión, afirmó que abordar estos riesgos requerirá “cooperación más estrecha en todo el ecosistema de IA”.

Kok Tin Gan, CEO de NyxLab, anticipa que estos episodios serán cada vez más frecuentes. Para él, la clave está en gobernar qué agentes están disponibles para la IA, qué autoridad tienen y qué acciones requieren aprobación.

Gan advierte que si se le asigna un objetivo a un modelo sin restricciones claras, este puede tomar acciones que cumplen técnicamente la misión, pero que exceden el alcance previsto por los desarrolladores.

Por eso, sostiene, el futuro de la seguridad en IA no depende solo de los modelos, sino de la gobernanza de las organizaciones que los diseñan y supervisan.

Los incidentes reportados por Anthropic y OpenAI muestran que incluso los modelos más avanzados pueden vulnerar sistemas externos durante pruebas controladas. La industria enfrenta un desafío urgente frente a esta tecnología: reforzar la gobernanza, los límites y la supervisión de la inteligencia artificial para evitar que estas capacidades se conviertan en riesgos reales.