YPF dejó una de las áreas maduras más productivas de Mendoza en manos de empresarios locales

YPF deja en manos de mendocinos el clúster Chachahuén por 200 millones de dólares.

YPF aclaró que ambos procesos quedaron sujetos a la aprobación de los gobiernos provinciales, por lo que las cesiones aún no fueron formalizadas de manera definitiva.

La empresa explicó que estas operaciones forman parte de la continuidad del Plan Andes, la estrategia con la que viene reorganizando su cartera de activos convencionales para concentrar inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta y otras iniciativas consideradas estratégicas.

Tras reactivarla, YPF sale de una de las áreas maduras más productivas de Mendoza

La cesión de Chachahuén tiene un peso especial dentro del Plan Andes. Se trata de una de las áreas maduras más productivas de Mendoza, que YPF había logrado reactivar en los últimos años gracias a un proyecto de recuperación terciaria impulsado junto con la Provincia.

Para fomentar esas inversiones, el Gobierno redujo las regalías de la concesión y la petrolera destinó más de 54 millones de dólares desde 2021 para adecuar pozos, sistemas de inyección e instalaciones de superficie.

Ese plan permitió aumentar un 50% la producción de Chachahuén Sur, hasta alcanzar un promedio de 1.900 metros cúbicos diarios de petróleo.

La mejora se consiguió mediante la inyección de polímeros, una técnica que permite extraer más crudo de yacimientos maduros y extender su vida útil.

El clúster Chachahuén quedará en manos de dos grupos empresarios mendocinos. YPF acordó transferir su 70% de participación a Energía Mendocina, empresa del Grupo Álvarez de San Rafael, y a Compañía Andina de Petróleo y Gas, perteneciente al grupo Integra Capital, encabezado por el empresario José Luis Manzano.

Ambas compañías ya eran socias de YPF en el área. Con esta operación, la totalidad del clúster vuelve a quedar en manos mendocinas.

YPF sale progresivamente de Mendoza

Con estas nuevas firmas, YPF avanza en el último tramo del proceso de cesión de áreas maduras que inició en 2024.

El denominado Plan Andes implicó la salida progresiva de la petrolera estatal de buena parte de las áreas petroleras convencionales de Mendoza para focalizar recursos en la producción no convencional.

En ese marco, el Gobierno ya autorizó anteriormente la cesión de las áreas de Llancanelo a PCR, del clúster Mendoza Norte a Petróleos Sudamericanos, del clúster Mendoza Sur a la UTE integrada por Quintana Energy y TSB, y este año también aprobó el traspaso de Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande a Venoil.

Este año YPF también aprobó el traspaso de Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande a Venoil.

Ahora se suman los convenios para transferir Chachahuén y el clúster Mendoza No Operado, aunque ambos deberán superar el trámite de aprobación provincial antes de quedar definitivamente en manos de sus nuevos operadores.

El objetivo de YPF

La YPF ya explicó que el manejo activo de su cartera de activos es uno de los pilares de su plan estratégico 4x4 y que estas cesiones permiten reasignar capital hacia proyectos de mayor rentabilidad, especialmente el desarrollo de Vaca Muerta, con la meta de fortalecer la producción no convencional e impulsar exportaciones energéticas por US$30.000 millones anuales hacia 2031.