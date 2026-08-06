Flybondi canceló 24 vuelos a Mendoza y dejó sin vacaciones de invierno a casi 4.000 pasajeros

Como este, muchos de los pasajeros que no pudieron embarcar a Mendoza por Flybondi recibieron la misma respuesta

Otro dato: el flujo de viajes sin realizarse a Mendoza representan 20% de los que la compañía dejó de hacer en los últimos dos meses dentro del país. Hasta ahora fueron 120, con una lógica catarata de reclamos de los pasajeros damnificados muchos de los cuales hasta ahora no obtuvieron ninguna respuesta satisfactoria.

Vuelos cancelados por Flybondi: sin viaje ni el dinero de los pasajes

María es un nombre ficticio para preservar la identidad de uno de los tantos afectados, pero el caso es real. Como muchos, había planificado en enero un viaje a Mendoza junto a su familia de 4 para aprovechar las vacaciones de invierno en Buenos Aires (segunda quincena de julio), pero quedarse sin vuelo ni reprogramación las dejó truncas por completo.

Desde ahí fue un efecto dominó: no tener fecha cierta para viajar la obligó a dar de baja la reserva de una cabaña en Potrerillos por una semana. "Quería que mis hijos conocieran la montaña, pero no va a poder ser ahora ni en verano porque yo ya pedí licencia en mi trabajo. Habrá que esperar al año que viene".

Tampoco buscar opciones en otra aerolíneas fue la solución.

"Había pasajes para volar por Aerolíneas Argentinas. Pero había que pagar más de $850 mil. Imposible", contó la damnificada con algo de amargura frente a la situación, de la que Flybondi ha prometido dar explicaciones ante la Comisión de Turismo del Senado de la Nación que preside la mendocina Mariana Juri en los próximos días.

Ante el reclamo de devolución del dinero de los pasajes por la cancelación de vuelos, Flybondi optó por bloquear a quienes reclamaron

Más allá de la incertidumbre respecto del futuro de la low cost y del plan de salvataje o emergencia, la situación está en manos de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). El órgano regulador de la actividad aerocomercial deberá resolver qué hace frente a los reclamos de los damnificados y con el historial de sanciones de Flybondi.

El organismo ya había sumariado a la compañía en enero por haber acumulado sucesivas cancelaciones, que hasta entonces ya afectaban a más de 22.000 pasajeros.