El mismo día en que la aerolínea low cost, Flybondi dejara a decenas de pasajeros varados en el aeropuerto de Bariloche, y suspendiera todos los vuelos a Buenos Aires, la senadora nacional mendocina, Mariana Juri presentó un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre la situación de la empresa y el impacto en el turismo.
Mariana Juri exigió explicaciones al Gobierno por el caos de Flybondi
La senadora nacional Mariana Juri elevó un pedido de informes a la ANAC por las contínuas cancelaciones de vuelos y demoras de la aerolínea low cost Flybondi
Tal es la caótica situación de Flybondi que en las últimas horas se conoció que Brasil le prohibió vender pasajes y amenazó con ampliar restricciones por cancelar el 79% de los vuelos.
Mariana Juri es la presidenta de la comisión de Turismo del Senado y en el pedido de informe resaltó las cancelaciones intempestivas y las demoras constantes que viene presentando la low cost.
Y remarcó que es clave avanzar con "la protección de los pasajeros y resguardar la conectividad aérea" y redobló la preocupación por el impacto de esos incumplimientos de Flybondi en el turismo, en temporada alta, ya que varias provincias continúan de vacaciones de invierno.
"El turismo es una industria que genera inversión y empleos que tenemos que defender, con responsabilidad, desde todos los ámbitos", insistió Mariana Juri.
La legisladora aportó que según su investigación, desde el primero de julio, Flybondi realizó 102 vuelos y canceló 290. Y agregó: “En junio cumplió 803 de 2.626 vuelos programados (30,6%). Y en los primeros 12 días de julio había volado solo 23 de 427 (5,4%)".
Sin embargo, la empresa siguió con la venta de pasajes y suspendió a sus tripulaciones hasta el 30 de noviembre”.
Qué información pidió Mariana Juri a la ANAC por Flybondi
El pedido de informes de Mariana Juri pretende que la ANAC , que es el organismo de control, informe sobre datos clave sobre el funcionamiento de la empresa y las medidas adoptadas ante los incumplimientos.
Entre la información que solicitó resalta:
- Actas de infracción y sumarios administrativos iniciados en 2025 y 2026 por cancelaciones o demoras
- Cantidad de reclamos de pasajeros recibidos por la ANAC en ese período
- Antecedentes de sanciones aplicadas a la compañía
- Medidas adoptadas para garantizar asistencia y reubicación a los pasajeros afectados
- Información sobre la reducción de la flota aérea y su impacto en la operación
- Detalles sobre la cantidad de vuelos programados, cancelados y demorados en el mercado aerocomercial
- Datos sobre la cantidad de pasajeros afectados, discriminados por empresa y tipo de contingencia
Además, Juri también pidió audiencias con autoridades de Defensa del Consumidor y de la ANAC para analizar la situación de esa conflictiva low cost.
Los números de Flybondi que preocupan
- Más del 20% de los vuelos programados fueron cancelados en lo que va del año.
- Desde abril, ese porcentaje habría escalado hasta el 36% de cancelaciones.
- Solo el 26,6% de los vuelos despegó en horario, dentro de los 15 minutos previstos.
- Alrededor del 20% registró demoras superiores a una hora.
- El retraso promedio alcanzó los 131 minutos.
En pocas palabras
- Mariana Juri: pidió informes a la ANAC por cancelaciones y demoras de Flybondi.
- Números alarmantes: Flybondi canceló 290 vuelos en julio y solo cumplió el 30,6% en junio.
- Restricciones internacionales: Brasil prohibió a Flybondi vender pasajes y amenazó con ampliar restricciones.