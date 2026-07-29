Mariana Juri exigió explicaciones al Gobierno por el caos de Flybondi

Y remarcó que es clave avanzar con "la protección de los pasajeros y resguardar la conectividad aérea" y redobló la preocupación por el impacto de esos incumplimientos de Flybondi en el turismo, en temporada alta, ya que varias provincias continúan de vacaciones de invierno.

"El turismo es una industria que genera inversión y empleos que tenemos que defender, con responsabilidad, desde todos los ámbitos", insistió Mariana Juri.

La legisladora aportó que según su investigación, desde el primero de julio, Flybondi realizó 102 vuelos y canceló 290. Y agregó: “En junio cumplió 803 de 2.626 vuelos programados (30,6%). Y en los primeros 12 días de julio había volado solo 23 de 427 (5,4%)".

Sin embargo, la empresa siguió con la venta de pasajes y suspendió a sus tripulaciones hasta el 30 de noviembre”.

Qué información pidió Mariana Juri a la ANAC por Flybondi

El pedido de informes de Mariana Juri pretende que la ANAC , que es el organismo de control, informe sobre datos clave sobre el funcionamiento de la empresa y las medidas adoptadas ante los incumplimientos.

Entre la información que solicitó resalta:

Actas de infracción y sumarios administrativos iniciados en 2025 y 2026 por cancelaciones o demoras

iniciados en 2025 y 2026 por cancelaciones o demoras Cantidad de reclamos de pasajeros recibidos por la ANAC en ese período

recibidos por la ANAC en ese período Antecedentes de sanciones aplicadas a la compañía

aplicadas a la compañía Medidas adoptadas para garantizar asistencia y reubicación a los pasajeros afectados

a los pasajeros afectados Información sobre la reducción de la flota aérea y su impacto en la operación

y su impacto en la operación Detalles sobre la cantidad de vuelos programados, cancelados y demorados en el mercado aerocomercial

en el mercado aerocomercial Datos sobre la cantidad de pasajeros afectados, discriminados por empresa y tipo de contingencia

Además, Juri también pidió audiencias con autoridades de Defensa del Consumidor y de la ANAC para analizar la situación de esa conflictiva low cost.

Los números de Flybondi que preocupan