Mercedes Rus remarcó la política de retiro de celulares de las cárceles y habló de más controles

Presos de San Felipe con el streamer Valentín Melo gracias a un celular ilegal.

Incautan 15 celulares por día en las cárceles

Mercedes Rus dijo que hoy "se incautan 15 celulares por día en las cárceles de Mendoza" y que esas irregularidades fueron cometidas por visitantes y penitenciarios, lo que derivó en la confección de al menos 60 causas.

La cantidad de celulares hallados es relativamente normal, consideró. "Me preocupa más el tema de la droga en las cárceles", dijo Rus.

Los controles en las cárceles para evitar la comisión de delitos se han potenciado mediante la contratación, instalación y modificación del sistema de comunicación interno. Y avanza la instalación de inhibidores de la señal.

Celulares en las cárceles, un flagelo que no termina.

Más la instalación de 300 cámaras de seguridad, que también sirven como método de control y de protección a las fuerzas de seguridad carcelaria, que "ya no pueden ser extorsionados".

Licitaciones para evitar el ingreso de celulares a las cárceles

En marcha están las licitaciones para incorporar dos mecanismos de escaneo de bolsos y de personas, que serán utilizados para controlar las materias primas que ingresan a las cárceles, así como también las visitas.

Que un grupo de presos alojados en la cárcel San Felipe fueran descubiertos interactuando con un streamer vía celular derivó en una investigación que implica a los protagonistas y salpica a personal penitenciario.

El caso fue noticia durante los últimos días, ya que la aplicación utilizada, OmeTV, permite conectar a personas ubicadas en cualquier lugar del mundo.

Los habitantes del módulo carcelario 8B del complejo San Felipe conversaron durante unos minutos con el streamer Valentín Melo, quien dijo que creía que estaban en Noruega, luego de que los internos revelaran su condición y ubicación reales.