Mercedes Rus remarcó la política de retiro de celulares de las cárceles y habló de más controles

Mercedes Rus, ministra de Seguridad, dijo que "se incautan 15 celulares por día en las cárceles" y consideró que el caso de los presos de San Felipe que interactuaban con un steamer resulta "llamativo ahora, porque está vigente la política de sacar celulares de la cárcel".
Y recordó que cuando inició la gestión, en 2023, "había más de 16.000 celulares declarados que pudimos retirar de las cárceles gracias a una batalla judicial que debimos dar y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia".
A esa cantidad de aparatos, que habían ingresado a las cárceles de Mendoza en 2020 por la pandemia de coronavirus -para garantizar el contacto entre los presos y sus familiares- la funcionaria Mercedes Rus agregó los llamados "celulares negros", es decir los que ingresaron de modo irregular por visitas y/o penitenciarios.
Incautan 15 celulares por día en las cárceles
Mercedes Rus dijo que hoy "se incautan 15 celulares por día en las cárceles de Mendoza" y que esas irregularidades fueron cometidas por visitantes y penitenciarios, lo que derivó en la confección de al menos 60 causas.
La cantidad de celulares hallados es relativamente normal, consideró. "Me preocupa más el tema de la droga en las cárceles", dijo Rus.
Los controles en las cárceles para evitar la comisión de delitos se han potenciado mediante la contratación, instalación y modificación del sistema de comunicación interno. Y avanza la instalación de inhibidores de la señal.
Más la instalación de 300 cámaras de seguridad, que también sirven como método de control y de protección a las fuerzas de seguridad carcelaria, que "ya no pueden ser extorsionados".
Licitaciones para evitar el ingreso de celulares a las cárceles
En marcha están las licitaciones para incorporar dos mecanismos de escaneo de bolsos y de personas, que serán utilizados para controlar las materias primas que ingresan a las cárceles, así como también las visitas.
Que un grupo de presos alojados en la cárcel San Felipe fueran descubiertos interactuando con un streamer vía celular derivó en una investigación que implica a los protagonistas y salpica a personal penitenciario.
El caso fue noticia durante los últimos días, ya que la aplicación utilizada, OmeTV, permite conectar a personas ubicadas en cualquier lugar del mundo.
Los habitantes del módulo carcelario 8B del complejo San Felipe conversaron durante unos minutos con el streamer Valentín Melo, quien dijo que creía que estaban en Noruega, luego de que los internos revelaran su condición y ubicación reales.
En pocas palabras
- Incautan 15 celulares por día en las cárceles de Mendoza, según la ministra Mercedes Rus.
- Se retiraron más de 16.000 celulares declarados al inicio de la gestión en 2023.
- Se licitarán escáneres de bolsos y personas para controlar el ingreso a las cárceles.