Seguridad adjudicó la licitación para inhibidores de señal de celulares por más de $2.000 millones

mercedes rus alfredo cornejo seguridad penitenciaria.jpg La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el gobernador Alfredo Cornejo habían adelantado la compra de inhibidores de señal.

Tras un proceso que incluyó la publicación oficial, apertura de ofertas, evaluación técnica, jurídica y económica, se recibieron propuestas de cuatro empresas:

Business Integrated Systems S.R.L.

BRODA S.A.

EXANET S.A.

CYTRIC SOLUTIONS S.R.L.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad se inclinó por Cytric Solution. Según los argumentos que se plasmaron en el Boletín Oficial, la última cuenta con la experiencia y trabajos anteriores en sistemas de bloqueo de señal en cárceles.

Una plataforma para prevenir delitos digitales

La norma publicada este jueves en el Boletín Oficial concluye "Adjudíquese la Licitación Pública N° 26/2025-116, autorizada mediante Decreto N° 552 de fecha 19 de marzo de 2025, a la Razón Social “CYTRIC SOLUTIONS S.R.L, de conformidad al pliego de bases y condiciones generales de orden 12, pliego de condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas de orden 14 y solicitud de Contratación/Requerimiento N° 11606-26-SCO25 de orden 56, la adquisición de una plataforma de georeferenciación para la investigación criminal, incluyendo módulos tácticos de localización".

celulares-las-carceles-mendozajpg.webp Se busca erradicar de manera total el uso de los celulares en las cárceles de Mendoza.

Secuestros de celulares en las cárceles

La cartera de Mercedes Rus logró el aval de la Justicia para retirar los celulares a los internos que se habían otorgado durante la pandemia.

Transcurrido ese período de emergencia sanitaria, el Servicio Penitenciario comenzó a secuestrar los celulares en poder de los internos y se quiere implementar teléfonos antivandálicos para que los reos se comuniquen con sus familiares.

Esta tecnología tiene un radio corto de impacto, por lo que no afectará a la señal de celulares de alrededores de las cárceles.