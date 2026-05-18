La Justicia le permitió al Chiqui Tapia viajar al Mundial

Chiqui Tapia El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia.

Aunque el titular de la AFA continúa procesado por presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos de la seguridad social, el magistrado consideró que no existen riesgos procesales inmediatos porque Tapia ya se presentó a indagatoria, mantiene un embargo vigente sobre sus bienes y no registra incumplimientos previos.

La autorización incluye una advertencia expresa de que cualquier desviación de las condiciones fijadas implicará la revocación inmediata del permiso y la obligación de regresar al país sin demora.

La causa judicial contra el Chiqui Tapia

Tapia está procesado sin prisión preventiva pero con una restricción para salir al país, por lo que debe pedir permiso ante cada compromiso en el exterior.

El juez Amarante dejó asentado que, en las fechas previstas para el viaje, el presidente de la entidad no tiene compromisos judiciales pendientes. Sin embargo, su procesamiento continúa bajo análisis de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, el mismo tribunal que revisa la situación del tesorero Pablo Toviggino y de otros imputados.

En el expediente, la apelación presentada por la Asociación del Fútbol Argentino y su presidente fue declarada desierta por no haber sido fundamentada a tiempo. Aun así, el caso volverá a ser evaluado por el Tribunal de Alzada, que también deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y de la ARCA para endurecer la acusación e incorporar nuevos hechos de evasión que habían quedado fuera al momento de dictarse los procesamientos. Las defensas, por su parte, insisten con los pedidos de sobreseimiento.

La causa alcanza además al actual secretario general Cristian Malaspina y a los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo. A todos la Justicia los investiga por los presuntos delitos de delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la presunta actuación coordinada de varias personas dentro de una estructura organizada. La AFA, en su carácter de persona jurídica, también permanece procesada y con un embargo fijado en $350.000.000.