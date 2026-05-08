Tras la gestión de Tapia ante la FIFA, Nicolás Otamendi podrá estar en el debut de la Selección argentina

La AFA reveló que el propio Chiqui Tapia gestionó ante la FIFA la habilitación de Nicolás Otamendi para que pueda jugar en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 y este viernes se conoció que el pedido fue exitoso.
Chiqui Tapia gestionó ante la FIFA la habilitación de Nicolás Otamendi y podrá jugar en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026
La AFA reveló que el propio Chiqui Tapia gestionó ante la FIFA la habilitación de Nicolás Otamendi para que pueda jugar en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 y este viernes se conoció que el pedido fue exitoso.
"La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL.", indicó la publicación titulada "Gestiones de Tapia ante el Bureau de la FIFA".
Luego, el comunicado agregó: "Asimismo, cabe señalar la importancia y el acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Bureau tanto por nuestro jugador, como así también el futbolista de Ecuador, Moisés Caicedo". Finalmente, el argentino, el ecuatoriano y Tarek Salman, de Qatar, fueron indultados.
Las gestiones, el pedido formal de Tapia y la decisión final de la FIFA son el resultado de conversaciones iniciadas durante el reciente congreso de la FIFA.
Nicolás Otamendi fue expulsado en el partido en el que la Selección argentina visitó a Ecuador, en la última fecha de las Eliminatorias, en septiembre de 2025.
Por reglamento, el defensor debía cumplir su sanción en el encuentro frente a Argelia, el 16 de junio en Kansas, en el estreno de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026.
Otamendi, de 38 años, se prepara para disputar su cuarto Mundial y finalmente podrá estar en el debut.