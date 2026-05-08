Tras la gestión de Tapia ante la FIFA, Nicolás Otamendi podrá estar en el debut de la Selección argentina

Luego, el comunicado agregó: "Asimismo, cabe señalar la importancia y el acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Bureau tanto por nuestro jugador, como así también el futbolista de Ecuador, Moisés Caicedo". Finalmente, el argentino, el ecuatoriano y Tarek Salman, de Qatar, fueron indultados.

Las gestiones, el pedido formal de Tapia y la decisión final de la FIFA son el resultado de conversaciones iniciadas durante el reciente congreso de la FIFA.

La sanción a Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi fue expulsado en el partido en el que la Selección argentina visitó a Ecuador, en la última fecha de las Eliminatorias, en septiembre de 2025.

Por reglamento, el defensor debía cumplir su sanción en el encuentro frente a Argelia, el 16 de junio en Kansas, en el estreno de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026.

Otamendi, de 38 años, se prepara para disputar su cuarto Mundial y finalmente podrá estar en el debut.