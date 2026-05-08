Independiente Rivadavia sigue en lo más alto de la Copa Libertadores y es uno de los dos clasificados a octavos de final

Cumplidas 4 fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores Independiente Rivadavia y Corinthians son los únicos dos equipos que acumulan 10 puntos y que además ya aseguraron su clasificación a los octavos de final.
Cumplidas 4 fechas de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia y Corinthians son los únicos equipos que aseguraron su clasificación a los octavos de final.
Cumplidas 4 fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores Independiente Rivadavia y Corinthians son los únicos dos equipos que acumulan 10 puntos y que además ya aseguraron su clasificación a los octavos de final.
La Lepra y el Timao mantienen su invicto en la máxima competencia continental condición en la que también están Rosario Central, Palmeiras y Flamengo cuyo partido ante Independiente Medellín debió ser cancelado por los incidentes generados por la parcialidad colombiana, pero es un hecho que se le dará por ganado.
Aunque aún tiene por delante dos exigentes viajes a Caracas y La Paz para jugar con Deportivo La Guaira y Bolívar, Independiente Rivadavia tiene una gran posibilidad de terminar primero en el Grupo C ya que solo necesita sumar un punto más o que simplemente los bolivianos no ganen en su visita al Maracaná para enfrentar al necesitado Fluminense.
Pero antes el conjunto dirigido por Alfredo Berti pondrá toda la carne al asador en los playoffs del Torneo Apertura, instancia en la que también está Rosario Central, que también tiene 10 puntos, la valla invicta y es el otro equipo argentino que encabeza su grupo en la Libertadores.
Con la Lepra y Central punteros e invictos, los otros equipos argentinos que se mantienen en zona de clasificación en la Copa Libertadores son Estudiantes, Platense y Lanús, mientras que Boca, por ahora, está tercero en el Grupo D y buscará la clasificación en La Bombonera cuando reciba a Cruzeiro y Universidad Católica.
Estudiantes empató en Cusco (1-1), el Calamar hizo lo propio ante Peñarol (1-1) y el Granate tropezó en Bolivia ante Always Ready (4-0), pero todos se mantienen en el segundo puesto de sus respectivos grupos cuando solo quedan dos fechas por jugar.
* DIM vs. Flamengo no pudieron jugar por los incidentes generados por la parcialidad colombiana.