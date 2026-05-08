Independiente Rivadavia sigue en lo más alto de la Copa Libertadores y es uno de los dos clasificados a octavos de final

Aunque aún tiene por delante dos exigentes viajes a Caracas y La Paz para jugar con Deportivo La Guaira y Bolívar, Independiente Rivadavia tiene una gran posibilidad de terminar primero en el Grupo C ya que solo necesita sumar un punto más o que simplemente los bolivianos no ganen en su visita al Maracaná para enfrentar al necesitado Fluminense.

Pero antes el conjunto dirigido por Alfredo Berti pondrá toda la carne al asador en los playoffs del Torneo Apertura, instancia en la que también está Rosario Central, que también tiene 10 puntos, la valla invicta y es el otro equipo argentino que encabeza su grupo en la Libertadores.

El resto de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

Con la Lepra y Central punteros e invictos, los otros equipos argentinos que se mantienen en zona de clasificación en la Copa Libertadores son Estudiantes, Platense y Lanús, mientras que Boca, por ahora, está tercero en el Grupo D y buscará la clasificación en La Bombonera cuando reciba a Cruzeiro y Universidad Católica.

Estudiantes empató en Cusco (1-1), el Calamar hizo lo propio ante Peñarol (1-1) y el Granate tropezó en Bolivia ante Always Ready (4-0), pero todos se mantienen en el segundo puesto de sus respectivos grupos cuando solo quedan dos fechas por jugar.

Las posiciones de la Copa Libertadores 2026

Grupo A: Flamengo 7 (*); Estudiantes 6; DIM 4 (*) y Cusco 1

6; DIM 4 (*) y Cusco 1 Grupo B: Tolima y Coquimbo Unido 7; Nacional y Universitario de Perú 4.

Grupo C: Independiente Rivadavia 10; Bolívar 5; La Guaira 3 y Fluminense 2.

10; Bolívar 5; La Guaira 3 y Fluminense 2. Grupo D: Universidad Católica y Cruzeiro 7; Boca 6 y Barcelona 3.

6 y Barcelona 3. Grupo E: Corinthians 10; Platense 7 ; Peñarol e Independiente Santa Fe 2.

; Peñarol e Independiente Santa Fe 2. Grupo F: Palmeiras 8, Cerro Porteño 7, Sporting Cristal 6 y Junior 1.

Grupo G: Mirassol 9, Lanús y Liga de Quito 6 y Always Ready 3.

y Liga de Quito 6 y Always Ready 3. Grupo H: Rosario Central 10; Independiente del Valle 7; Universidad Central 6 y Libertad 0

* DIM vs. Flamengo no pudieron jugar por los incidentes generados por la parcialidad colombiana.