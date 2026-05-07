Prime Video: Jenna Ortega arrasa con la comedia de terror más vista del mundo

Masacre americana no es una cinta de terror al uso: no está plagada de criaturas sobrenaturales. La película dirigida por Diego Hallivis bebe del horror con tintes sociales de Jordan Peele para presentar una producción en la que denuncia, a través incluso de la comedia, el racismo sistemático de las instituciones estadounidenses.

Masacre americana se estrenó en EE.UU. antes de la serie de Netflix Merlina y, por lo tanto, antes de que estallase el fenómeno Jenna Ortega y de que se convirtiera en una de las actrices del momento.

Masacre americana de un discurso de odio del mismísimo Donald Trump en contra de la inmigración, y la propia historia utiliza estas imágenes y muchos más para reflejar el racismo sistemático implantado en ciertos sectores de la sociedad estadounidense.

Haciendo un juego de palabras con el manido "sueño americano", Masacre americana nos presenta a un grupo de jóvenes, hijos de inmigrantes, que son detenidos y amenazados con ver a sus familias expulsadas por la controvertida nueva ley de un gobernador que afronta próximamente otras elecciones.

La cinta nos muestra a una Jenna Ortega que ya empezaba a ser considerada una prolífica scream que en el cine de terror.

Prime Video: de qué trata la película Masacre americana

La reseña de Masacre americana cuenta que después de que un gobernador emita una orden ejecutiva para arrestar a los hijos de inmigrantes indocumentados, a los jóvenes recién detenidos se les ofrece la oportunidad de que se les retiren los cargos ofreciéndose como voluntarios para cuidar a los ancianos.

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Una vez dentro de la instalación de cuidado de ancianos, los voluntarios descubren que el gobernador y el supervisor de la instalación han tramado una conspiración terriblemente depravada.

Prime Video: reparto de la película Masacre americana

Bella Ortiz

Jenna Ortega

Eric Dane

Allen Maldonado

Catherine Hanney

Tráiler de la película Masacre americana