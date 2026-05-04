Prime Video 2026: la comedia española recién estrenada es un éxito descomunal

Valladolid, 1998. Nines es una ama de casa tradicional, discreta y convencida de que su vida ya está escrita… hasta que un giro inesperado lo cambia todo. Su marido entra en coma y ella se ve obligada a hacerse cargo del videoclub familiar.

El problema: el negocio está al borde del cierre. La solución llega por el camino menos pensado.

Prime Video: de qué trata la serie Cochinas

Cochinas es una serie comedia, ambientada en Valladolid a finales de la década de 1990, que narra la historia de Nines, un ama de casa que debe hacerse cargo del videoclub familiar que regentaba su marido antes de entrar en coma.

Nines no tarda en descubrir que el negocio está al borde de la quiebra, pero tiene muy claro que no se va a quedar de brazos cruzados y hará lo que sea necesario para sacarlo a flote.

La solución más rápida y eficiente que encuentra Nines es especializar el videoclub en el género que más dinero da: el porno.

Aunque en realidad a ella le horroriza la situación, Nines está dispuesta a intentarlo. Su plan toma forma gracias a Chon, la extrovertida empleada del negocio, y a Agu, un amante del cine, quienes la ayudarán a transformar el Dorothy en el primer videoclub porno de la ciudad.

Prime Video: reparto de la serie Cochinas

Malena Alterio

Esperanza de la Encarnación

Celia Morán

Álvaro Mel

Tráiler de la serie Cochinas