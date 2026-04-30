Prime Video: Diego Peretti te hará reír a más no poder con esta divertida comedia

Es que tras la imprevista muerte del presidente de la Nación, se desata la interna en el conservador Partido Libertad Ciudadana, que estaba en el poder.

Es El Griego (Peretti), que ha sabido ser un influyente asesor de imagen de políticos. Para más, no ha perdido en ninguna de las campañas presidenciales en las que participó, pero siempre en un segundo plano.

Prime Video: de qué trata la película Doble discurso

La película presenta a El Griego (Diego Peretti), un asesor político que, aunque no siempre tenga la suerte de su lado, posee un don casi místico para la persuasión.

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Su nuevo desafío es Ricardo Prat (Rafael Ferro), un candidato encantador, pero no muy astuto. Prat busca resguardar su imagen frente a las embestidas de la periodista Camila Hewell (Julieta Cardinali), quien está tras la pista de los esqueletos en su armario.

El Griego es un asesor de imagen de políticos, genio de la persuasión pero muy poco atractivo. Ricardo Prat, un candidato carismático pero intelectualmente limitado, lo contrata como última opción cuando Camila Hewell, una periodista combativa, decide enfrentarlo para exponer su pasado misógino y los negocios turbios de su familia.

Gracias al Griego, el candidato empieza a comportarse y hablar de manera que termina seduciendo a la periodista, que no sabe que sus palabras provienen de alguien que la ama a escondidas.

Prime Video: reparto de la película Doble discurso

Diego Peretti

Rafael Ferro

Julieta Cardinali

Jorge Suárez

Tráiler de la película Doble discurso