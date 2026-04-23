Tom Hardy se luce en Prime Video con una aclamada película de gángsters del siglo XXI. Descubre la historia de los hermanos Kray, se trata de Leyenda: La profesión de la violencia.
Prime Video: Tom Hardy es furor con la mejor película de gángsters del siglo
La mejor película de gángsters del siglo, protagonizada por Tom Hardy, ya es furor en Prime Video
La historia de dos hermanos gemelos gángsters, Reggie y Ronnie Kray (Tom Hardy), dos de los criminales más famosos en la historia de Londres y el imperio del crimen organizado que crearon en los años 60.
Ambientada en el Londres de los años 50 y 60, Legend cuenta la historia real de Ronald y Reginald Kray, dos gángsters gemelos que dedicaban su tiempo al asesinato, al robo y a la extorsión.
A través de sus actividades delictivas y su falta de escrúpulos, la influencia de estos mafiosos parece no tener límites en la capital inglesa. Aunque los dos tienen una relación problemática, consiguen ascender hasta lo más alto de la mafia.
Sin embargo, cuando la esposa de Reggie anima a su marido a alejarse de los negocios, la caída de los hermanos Kray parece inevitable.
Prime Video: de qué trata la película Leyenda: La profesión de la violencia
Los hermanos Krays son el terror de Londres, uno aparentemente equilibrado y el otro con ataques de ira y esquizofrenia parecen ser la combinación perfecta, hasta que Frances Shea se cruza en el camino de Reggie enamorándolo y casándose, algo que su hermano no vera con buenos ojos.
A todo ello se suma la rivalidad con otros gangsters, la crueldad de sus acciones y las relaciones con políticos, famosos y agentes del orden, lo único que podrá detener el imperio criminal de estos gemelos será ellos mismos.
Prime Video: reparto de la película Leyenda: La profesión de la violencia
- Tom Hardy
- Emily Browning
- David Thewlis
- Christopher Eccleston
- Taron Egerton
- Chazz Palminteri
- Paul Bettany
- Colin Morgan