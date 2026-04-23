Prime Video: Tom Hardy es furor con la mejor película de gángsters del siglo

A través de sus actividades delictivas y su falta de escrúpulos, la influencia de estos mafiosos parece no tener límites en la capital inglesa. Aunque los dos tienen una relación problemática, consiguen ascender hasta lo más alto de la mafia.

Sin embargo, cuando la esposa de Reggie anima a su marido a alejarse de los negocios, la caída de los hermanos Kray parece inevitable.

Prime Video: de qué trata la película Leyenda: La profesión de la violencia

Los hermanos Krays son el terror de Londres, uno aparentemente equilibrado y el otro con ataques de ira y esquizofrenia parecen ser la combinación perfecta, hasta que Frances Shea se cruza en el camino de Reggie enamorándolo y casándose, algo que su hermano no vera con buenos ojos.

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A todo ello se suma la rivalidad con otros gangsters, la crueldad de sus acciones y las relaciones con políticos, famosos y agentes del orden, lo único que podrá detener el imperio criminal de estos gemelos será ellos mismos.

Prime Video: reparto de la película Leyenda: La profesión de la violencia

Tom Hardy

Emily Browning

David Thewlis

Christopher Eccleston

Taron Egerton

Chazz Palminteri

Paul Bettany

Colin Morgan

Tráiler de la película Leyenda: La profesión de la violencia