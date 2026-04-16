La película protagonizada por Morgan Freeman que está entre las más vistas de Prime Video

Esta película sigue la aparición de un sangriento ritual africano que parece estar detrás de una serie de crímenes investigados por un policía de Mississippi atormentado por la muerte de su hija. Quien lo ayuda es el Dr. Mackles, un antropólogo y profesor universitario local que esconde un secreto inconfesable.

El detective maneja información detallada sobre tradiciones religiosas, dato crucial para un argumento. Su temperamento mesurado y analítico contrasta con el del policía con el que colabora.

rituales mortales El film fue grabado en Estados Unidos e Italia.

El detective, junto con un equipo de investigación, descubre que los hechos se asemejan al ritual “Muti”, el cual se realiza por encargo para obtener poder, a partir de ahí siguen esa línea.

Muti - Rituales Mortales va incrementndo el suspenso y la acción a medida que avanza. Es un film recomendable para no impresionables que quieran vivir el suspenso y la acción durante un rato haciendo una historización sobre un ritual y lo que “muti” refiere.

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