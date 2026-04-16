Prime Video tiene una opción diferente para cada día de la semana. Desde comedias románticas, ciencia ficción, fantasía o thrillers psicológicos, los usuarios pueden elegir la opción que más se adapta a sus gustos. En esta oportunidad, traemos como recomendación un thriller psicológico de asesinos seriales.
La película protagonizada por Morgan Freeman que está entre las más vistas de Prime Video
Se trata de una película de acción y suspenso dirigida por George Gallo, quien ha trabajado con Morgan Freeman en varias producciones
Muti - Rituales Mortales (The ritual killer) es una película de acción y suspenso que estrenó en 2023. Es protagonizada por Morgan Freeman y Cole Hauser y cuenta una historia que te deja pegado a la pantalla. Se trata de un film dirigido por George Gallo con un guion de Francesco Cinquemani.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Un detective que pronto se retirará se une a un profesor de estudios africanos para localizar a un asesino en serie que está realizando la antigua práctica de magia negra de Muti", revela la sinopsis de Prime Video.
Esta película sigue la aparición de un sangriento ritual africano que parece estar detrás de una serie de crímenes investigados por un policía de Mississippi atormentado por la muerte de su hija. Quien lo ayuda es el Dr. Mackles, un antropólogo y profesor universitario local que esconde un secreto inconfesable.
El detective maneja información detallada sobre tradiciones religiosas, dato crucial para un argumento. Su temperamento mesurado y analítico contrasta con el del policía con el que colabora.
El detective, junto con un equipo de investigación, descubre que los hechos se asemejan al ritual “Muti”, el cual se realiza por encargo para obtener poder, a partir de ahí siguen esa línea.
Muti - Rituales Mortales va incrementndo el suspenso y la acción a medida que avanza. Es un film recomendable para no impresionables que quieran vivir el suspenso y la acción durante un rato haciendo una historización sobre un ritual y lo que “muti” refiere.
Tráiler
Reparto
- Morgan Freeman como Dr. Mackles.
- Cole Hauser es el detective Lucas Boyd.
- Vernon Davis interpreta a Randoku.
- Giuseppe Zeno como el inspector Mario Lavazzi.
- Murielle Hilaire es detective Kersch.