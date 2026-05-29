En Mendoza hay 366.000 personas que tienen una inhibición y que no pueden disponer de sus bienes

impuesto automotor inmobiliario ATM boletas.jpg Las causas más frecuentes de inhibiciones en Mendoza incluyen deudas con la Administración Tributaria Mendoza (ATM), tasas municipales impagas y obligaciones con acreedores privados. Foto: archivo

Para ponerlo en perspectiva: en 2021 ingresaron 8.648 pedidos de levantamiento de inhibición. En 2025 esa cifra trepó a 19.521. El salto es elocuente y habla de una situación que afecta a miles de familias mendocinas que, por distintas razones -deudas con ATM, tasas municipales impagas, pagarés vencidos u obligaciones con organismos públicos o privados-, quedaron con sus bienes registrables bloqueados por orden judicial.

Qué es una inhibición y por qué importa

Una inhibición es una medida judicial que le impide a una persona -física o jurídica- disponer libremente de sus bienes registrables, como inmuebles o automotores. Un juez la ordena cuando existe una deuda impaga, y sus consecuencias son concretas e inmediatas: la persona inhibida no puede vender su casa, transferir su auto ni realizar ningún acto de disposición sobre sus propiedades hasta que la situación se regularice.

Las causas más frecuentes en Mendoza incluyen deudas con la Administración Tributaria Mendoza (ATM), tasas municipales impagas y obligaciones con acreedores privados formalizadas mediante instrumentos como pagarés.

En todos los casos, la inhibición se mantiene vigente hasta que el deudor cancela la obligación y obtiene del juzgado interviniente el Formulario 13 con la firma digital del juez, que ordena formalmente el levantamiento de la medida.

El trámite ahora es sólo online

Frente al crecimiento sostenido de los casos, el Poder Judicial de Mendoza habilitó la cancelación de inhibiciones de manera digital desde el 1 de mayo, a través del portal oficial de la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial.

Sin embargo, los propios datos del informe mostraron que la adopción del sistema todavía es incipiente: mientras que en marzo de 2026 ingresaron 1.349 trámites en soporte papel, solo 254 se realizaron de manera digital.

De todas maneras, la tendencia digital va en alza ya que en octubre de 2025 apenas se habían registrado 54 trámites online.

Paso a paso para levantar una inhibición en Mendoza

Una vez que la persona canceló la deuda que originó la medida y obtuvo el Formulario 13 con la firma digital del juez o secretario, puede iniciar el trámite online siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial en https://rpd.jus.mendoza.gov.ar. El acceso se realiza mediante "Mi Argentina", "Mendoza por Mí" o Iurix online (para profesionales), utilizando CUIL y contraseña personal. Seleccionar la opción correcta. En la sección "Alta de Trámites", elegir "Cancelación de inhibición general". Completar los datos del Formulario 13 e indicar si el trámite será urgente o normal. Adjuntar el oficio en formato PDF con firma digital válida del juez o secretario. Este paso es obligatorio en todos los casos. Confirmar, generar la solicitud y abonar las tasas correspondientes de manera online. El pago incluye la Tasa Retributiva y la Tasa Ley N° 6279. Seguimiento. Con el número de trámite asignado, el usuario puede consultar el estado del expediente, descargar la documentación y recibirá notificaciones por correo electrónico.

Puntos importantes a tener en cuenta

El trámite es personal: cada usuario solo puede gestionar la cancelación de su propia inhibición con su usuario y contraseña.

Los abogados y escribanos, en cambio, pueden cancelar inhibiciones de terceros a través de sus perfiles profesionales. Si una persona registra múltiples inhibiciones, deberá iniciar un trámite separado por cada una de ellas, con el pago de tasas individuales.

Para más información y tutoriales con el paso a paso del trámite de inhibición, los usuarios pueden ingresar al Portal del Poder Judicial, sección Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la 1°, 3° y 4° Circunscripción Judicial de Mendoza.