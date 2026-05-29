Pronóstico del tiempo para sábado y domingo: cómo estará el fin de semana en Mendoza

Para el primer día del fin de semana, el pronóstico del tiempo prevé una jornada que arrancará bastante fría.

Temperatura : la mínima caerá hasta los 5°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima trepará hasta los 18°C en horas de la tarde.

: la mínima caerá hasta los 5°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima trepará hasta los 18°C en horas de la tarde. Cielo: comenzará con cielo de nublado a mayormente nublado en la madrugada y la mañana, para luego dar paso a un cielo parcialmente nublado el resto de la jornada.

Viento y lluvias: no se esperan precipitaciones (0% de probabilidad). Los vientos serán muy leves, rotando entre los 0 y los 12 km/h.

potrerillos-feriado

Domingo 31: condiciones calcadas

El domingo mantendrá una tónica casi idéntica a la del sábado, ideal para el tradicional almuerzo en familia o un paseo por los parques.

Temperatura : el termómetro marcará una mínima de 6°C por la mañana, y nuevamente se registrará una máxima agradable de 18°C por la tarde.

: el termómetro marcará una mínima de 6°C por la mañana, y nuevamente se registrará una máxima agradable de 18°C por la tarde. Cielo: diferencia del sábado, el cielo se mantendrá parcialmente nublado de manera constante durante todo el día y la noche.

Viento y lluvias: Al igual que el sábado, la probabilidad de lluvia es del 0%. Se registrará un leve aumento en la intensidad de los vientos durante la mañana (entre 13 y 22 km/h), que disminuirán hacia la tarde y noche (7 a 12 km/h).

pronostico-del-tiempo-mendoza

Gran fin de semana para Mendoza, según el pronóstico del tiempo

En resumen, se espera un excelente fin de semana en el Gran Mendoza para disfrutar al aire libre, siempre y cuando no se olvide una buena campera para las primeras y las últimas horas del día.