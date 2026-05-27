El otoño en Mendoza atraviesa sus últimas semanas y se mantiene con tiempo estable, sin ningún fenómeno que genere cambios abruptos, según el pronóstico del tiempo. Desde el viernes se espera un aumento en las máximas.
Pronóstico del tiempo: la estabilidad se mantiene para el resto de la semana
Los días estables y con poco cambio se mantienen en Mendoza, según el pronóstico del tiempo. Hacia el fin de semana se espera un aumento de temperaturas
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que alrededor de las 8.30 es cuando ocurre la temperatura más baja del día, y para este miércoles rondó los 4 grados.
Señaló que será un día agradable con una máxima que alcanzará los 18 grados, aunque se prevé el paso de nubosidad alta que atenuará un poco la presencia del sol.
Pronóstico del tiempo para los próximos días
A pesar de esta nubosidad y del registro de neblina en algunos sectores de Mendoza, las condiciones del tiempo se mantienen estables.
Esto generará que hacia el fin de semana, especialmente viernes y sábado, cuando las máximas rondarán los 19 y 20 grados.