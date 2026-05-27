Pronóstico del tiempo: la estabilidad se mantiene para el resto de la semana

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que alrededor de las 8.30 es cuando ocurre la temperatura más baja del día, y para este miércoles rondó los 4 grados.

Señaló que será un día agradable con una máxima que alcanzará los 18 grados, aunque se prevé el paso de nubosidad alta que atenuará un poco la presencia del sol.