Buenas noticias para los amantes del calor: el pronóstico del tiempo y una linda sorpresa para todo Mendoza

pronostico-del-tiempo-mendoza2

Pronóstico del tiempo: un ascenso térmico que ilusiona

Para los próximos días en Mendoza, la tendencia del pronóstico del tiempo es clara: el termómetro va a ir escalando posiciones de manera sostenida. Si bien arrancamos la semana con mañanas frescas, el sol de la tarde será el gran protagonista.

pronostico-del-tiempo-mendoza1

Según el pronóstico del tiempo, las temperaturas máximas irán trepando paulatinamente, superando la barrera de los 18 grados y acercándose a marcas muy primaverales para esta época del año (20).

Este repunte térmico sostenido nos regalará jornadas a puro sol, sin nubosidad a la vista, ideales para aquellos que buscan absorber un poco de calor antes de que el invierno se instale definitivamente en Mendoza.

pronostico-del-tiempo-mendoza

Tardes ideales para disfrutar al aire libre, según el pronóstico del tiempo

Por supuesto, no hay que guardar del todo los abrigos. La amplitud térmica -ese clásico innegable de nuestra geografía- seguirá presente.

Las temperaturas mínimas continuarán siendo bajas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que el "modo cebolla" (vestirse en capas) será la estrategia obligada de todos los habitantes de Mendoza.

pronostico-del-tiempo-mendoza4

Sin embargo, a partir del mediodía el panorama cambia por completo. Las tardes serán el escenario perfecto con calor para armar el equipo de mate, salir a dar una vuelta por el Parque General San Martín, o simplemente disfrutar de un café al sol en alguna vereda del centro.

Aprovechemos esta ventana de buen tiempo que nos regala la meteorología. El frío ya tendrá tiempo de sobra para ser protagonista; por ahora, a disfrutar de este mimo cálido que nos levanta el ánimo.