Suar, Siciliani y Capusotto juntos en Netflix: el divertido tráiler de la película que se viene

suar siciliani Suar, Siciliani y una de las divertidades escenas de "Felicidades", la nueva película de Netflix.

De qué se trata Felicidades, la divertida película de Adrián Suar y Griselda Siciliani con Alex de la Iglesia

La trama nos mete de lleno en un intento desesperado por salvar el amor. La historia comienza con un marido que, para tratar de remontar una crisis de pareja bastante fulera, decide organizarle un festejo de cumpleaños inolvidable a su mujer. Todo parece ir sobre rieles y encaminado a una noche romántica perfecta, pero el plan se va a pique cuando aparece en escena un médium.

A partir de ahí, la fiesta se transforma en una pesadilla desopilante: la casa empieza a actuar como si tuviera vida propia, los invitados no pueden escapar y, para colmo, las mentiras más guardadas de todos empiezan a salir a la luz de la peor manera posible.

Embed - Los personajes de Felicidades, la película argentina de Álex de la Iglesia | Netflix

El equipo que acompaña a Suar y Siciliani es una verdadera Selección del espectáculo. El elenco cuenta con figuras de la talla de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, además de una participación que ya genera muchísima expectativa: la de Diego Capusotto. El guion, que adapta la obra original de Mariano Pensotti, fue trabajado codo a codo entre el propio Pensotti y De la Iglesia para lograr ese tono de comedia negra y caótica que tanto gusta.

Para entender por qué hay tanta expectativa con este estreno, solo hay que mirar los números que dejó su paso por el teatro. Durante el 2024, la obra fue un auténtico tanque en teatro. Desde que arrancó en mayo, no paró de colgar el cartel de "localidades agotadas", logrando la increíble marca de superar los 50.000 espectadores en apenas sus primeras 50 funciones.

Peter Capusotto. Diego Capusotto vuelve al cine con Felicidades, una película de Alex de la Iglesia, en Netflix.

Según los datos oficiales de AADET, se mantuvo firme en el primer puesto de recaudación y público en la calle Corrientes durante varias semanas consecutivas. Con esos antecedentes, Netflix apuesta a repetir el fenómeno en todo el mundo cuando la película se estrene a fin de este año.

Aunque la expectativa es alta tras el fenómeno teatral, el lanzamiento está confirmado para fines de 2026 en Netflix aún con la fecha concreta como incógnita.