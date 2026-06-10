Alerta roja en la Patagonia: la plaga descontrolada que arrasa con los animales en el sur

Tal ha sido el crecimiento de los visones en los últimos años, que los expertos advierten que hoy en día es prácticamente imposible de cuantificar la población real que habita en las zonas boscosas y fluviales.

En concreto, visones impactan de forma directa y severa contra las poblaciones de aves acuáticas locales, atacando nidos y ejemplares adultos de especies como los cisnes, patos acuáticos y gallaretas.

plaga, animal

Por ahora con un resultado predominantemente negativo, las autoridades provinciales y de parques nacionales están haciendo lo imposible para eliminar a los visones a través de trampas especiales denominadas "vivas o muertas".

Además, se cree que los pumas presentes en la patagonia pueden colaborar paulatinamente con la reducción de esta preocupante plaga. Sin embargo, todo por ahora ha dado poco resultado.

Otras plagas presentes en la Patagonia