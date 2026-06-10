Alerta roja en la Patagonia: la plaga descontrolada que arrasa con los animales en el sur

En la década del 30, un animal oriundo de Canadá y Estados Unidos fue introducido en el país destinado a la industria peletera, en un momento en el cual los tapados de piel eran un símbolo de sofisticación. Sin embargo, su liberación sin control ha hecho que se convierta en una plaga incontrolable en el sur del país.
Se trata del visón americano, un mamífero carnívoro que preocupa severamente a los especialistas dada su gran y creciente presencia en la patagonia. Desde las provincias de Neuquén hasta Tierra del Fuego, los expertos advierten con profunda alarma el daño que estos ejemplares llevan a cabo.
El visón americano, una plaga de exagerada presencia
Si bien es una criatura pequeña que pesa menos de un kilo, esta plaga comienza a representar un problema dramático e irreversible para el frágil ecosistema de la patagonia.
Tal ha sido el crecimiento de los visones en los últimos años, que los expertos advierten que hoy en día es prácticamente imposible de cuantificar la población real que habita en las zonas boscosas y fluviales.
En concreto, visones impactan de forma directa y severa contra las poblaciones de aves acuáticas locales, atacando nidos y ejemplares adultos de especies como los cisnes, patos acuáticos y gallaretas.
Por ahora con un resultado predominantemente negativo, las autoridades provinciales y de parques nacionales están haciendo lo imposible para eliminar a los visones a través de trampas especiales denominadas "vivas o muertas".
Además, se cree que los pumas presentes en la patagonia pueden colaborar paulatinamente con la reducción de esta preocupante plaga. Sin embargo, todo por ahora ha dado poco resultado.
Otras plagas presentes en la Patagonia
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Avispa Sirex Noctilio: forma parte del grupo de controladores biológicos, es decir, que se introducen como organismos y causa la muerte de su hospedante forestal.
Alga Didymosphenia geminata: incide negativamente en la flora y fauna subacuática y encuentra su principal vía de expansión en las actividades recreativas, como la pesca y la navegación en kayak.
Rosa mosqueta: una especie vegetal exótica que se propaga rápidamente afectando de forma directa las pasturas para la ganadería en la patagonia.
Conejo europeo: intorducido deliberadamente por el ser humano en los siglos XIX y XX para contar con fuentes de proteína animal y utilizar su cuero de manera industrial en la isla de Tierra del Fuego, generando graves problemas de erosión.